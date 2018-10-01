В рамках Международного культурного фестиваля имени Конфуция-2018 состоялась необычайно красочная конфуцианская церемония

ЦУЙФУ (QUFU), Китай, 1 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- 28 сентября, в день рождения Конфуция (551 - 479 гг. до н.э.) - великого китайского просветителя, философа и политического деятеля, - в рамках 35-го Китайского международного культурного фестиваля имени Конфуция в городе Цуйфу состоялась реконструкция торжественной конфуцианской церемонии эпохи Вусю. Мероприятие, организованное Народным правительством пров. Шаньдун, пробудило интерес и уважение к учёным древности.

Согласно общепринятому мнению, китайские ритуалы и музыка зародились в Шаньдуне тысячи лет тому назад, и оба эти объекта нематериального культурного наследия имеют отношение к семейству Конфуция. Утром 28 сентября в Цюйфу состоялась реконструкция торжественного конфуцианского ритуала, включавшего церемонии открытия ворот храма Конфуция, подношения корзин с цветами, исполнения мемориального танца с музыкальном сопровождением, зачитывание надгробных речей и прочие мероприятия, посвящённые учёным и мудрецам прошлого.

Торжественная конфуцианская церемония представляет собой масштабное танцевально-театрализованное представление по случаю дня рождения великого мыслителя. Название, время, место, нормы этикета, священные дары, танцевально-музыкальное сопровождение, приветственные послания и прочие атрибуты церемонии строго регламентируются Сводом правил проведения публичной мемориальной службы в Храме Конфуция в Цуйфу. В этом году церемония отличалась значительно усовершенствованным оформлением сцены и ярко выраженным колоритом, что сделало представление настоящей "изюминкой" фестиваля.

Кроме традиционных мероприятий - церемонии открытия, вручения 13-й Премии ЮНЕСКО имени Конфуция за распространение грамотности, Конфуцианской церемонии-2018, - организаторы Культурного фестиваля в Цуйфу включили в программу торжеств множество других активностей, включая Международный симпозиум по вопросам «Доктрины Конфуция, Мэ-цзы и китайского национального духа», Международную маркетинговую конференцию по вопросам образовательного туризма-2018 (в Цзинине), Международный образовательный семинар ЮНЕСКО, а также 1-ю Конференцию бизнесменов-конфуцианцев под тематическим названием «Посещение священного города Востока», Выставку избранных работ каллиграфического и изобразительного искусства, посвящённого высказываниям Конфуция и т.д.