Гибридное облачное хранилище Infortrend GSc избавляет от привязки к поставщикам сервисов

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 27 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend ® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня представила EonStor GSc. Это гибридное облачное хранилище - незаменимый инструмент для предприятий, желающих избежать зависимости от поставщиков.

Перенос данных в облако приносит с собой множество преимуществ, в числе которых - быстродействие и функциональная гибкость. Однако, в случае сбоя облачного сервиса или чрезмерного роста расходов, перенос данных на платформу другого поставщика или назад в локальное хранилище может повлечь за собой ощутимые затраты, дополнительные технические и прочие проблемы.

GSc предоставляет комплексное решение для всех описанных выше трудностей. Предприятия могут перемещать свои данные между различными облачными сервисами и локальными хранилищами, будучи полностью уверенными в прозрачности процесса. Новая система обеспечивает возможность динамичной корректировки ресурсов хранилища для достижения оптимального баланса между функциональными преимуществами и ценой. Кроме того, GSc позволяет оптимизировать эксплуатационные характеристики хранилища информации посредством расширенных опций кэширования. Благодаря всем этим преимуществам, предприятия могут ускорять доступ к данным в облаке, кэшируя часто используемые блоки или файлы на локальном уровне и сохраняя редко вызываемую информацию в облаке.

GSc способна подключаться к платформам крупнейших провайдеров облачных сервисов - Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift и Alibaba Cloud. Система поставляется в различных форм-факторах с разными параметрами производительности и сетевого взаимодействия, что позволяет удовлетворить потребности предприятий любых масштабов и типов.

«Благодаря этой системе, предприятиям больше не нужно беспокоиться о зависимости от поставщиков. Они могут сохранять свои данные как в облаке, так и в локальном хранилище, свободно перемещая их в любой момент. Каждая компания может реализовывать собственную стратегию, оптимально соответствующую её потребностям», - отметил старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kao).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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