Издание CIO Review Magazine включило Infortrend в «десятку» самых перспективных поставщиков систем хранения данных

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 18 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) в очередной раз вошла в «десятку» самых перспективных и многообещающих поставщиков систем хранения данных, согласно рейтингу за 2018 год от издания CIO Review Magazine. Infortrend получает это высокое признание уже второй год подряд. В 2017 году компания была включена в число 20 самых перспективных поставщиков запоминающих систем наряду с такими лидерами отрасли корпоративных хранилищ информации, как Dell EMC, HPE, IBM и NetApp.



Издание CIO Review Magazine признало позиции Infortrend как одного из ведущих отраслевых предприятий, а также высоко оценило неизменное стремление компании к превосходству и самосовершенствованию с точки зрения качества, надёжности, широты ассортимента и ценового соотношения своей продукции.



На протяжении вот уже более 25 лет Infortrend специализируется на создании высокопроизводительных и качественных стоечных запоминающих систем c резервированием. На сегодняшний день по всему миру успешно функционируют свыше 600 000 единиц оборудования компании. В число наших клиентов входят как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные организации - правительственные учреждения, международные корпорации и финансовые компании.



Начиная с 2010 года, прочные рыночные позиции Infortrend подтверждаются включением компании в отчёт Gartner Magic Quadrant (в категории «Поставщики универсальных дисковых массивов»). Кроме того, продукция Infortrend входит в число лидеров по соотношению цены и производительности согласно сравнительным тестам SPC-1 и SPC-2, проводимым независимым отраслевым стандартизационным органом - Советом по оценке производительности систем хранения данных (Storage Performace Council (SPC)).



Компания ускоряет темпы инновационных разработок, представляя свои новейшие продукты - гибридное облачное запоминающее устройство (Hybrid Cloud Storage Appliance) и ИИ-хранилище данных (AI-enabled Storage). «Столь высокая оценка возможностей и перспектив Infortrend является признанием наших усилий в создании продуктов мирового класса для весьма конкурентного рынка корпоративных систем хранения информации», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infrotrend.



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О компании Infortrend



Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com



Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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http://www.infortrend.com

