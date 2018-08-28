Использование электронных сигарет способно в долгосрочной перспективе нейтрализовать вред от табакокурения у пациентов с ХОЗЛ

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 28 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- В издании International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease недавно были опубликованы результаты нового исследования, проведенного пор руководством д.м.н. Рикардо Полозы (Riccardo Polosa) (факультет клинической и экспериментальной медицины при Катанийском университете (Италия)). Полученные данные показывают, что использование электронных сигарет (ЭС) способствует частичному устранению вреда, причиненного табакокурением у пациентов, страдающих от хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ). Более того, ЭС могут улучшать объективный и субъективный результаты лечения болезни, оказывая весьма длительный эффект.

Исследователи провели долгосрочную проспективную переоценку изменений в объективных и субъективных респираторных параметрах у 44 пациентов ХОЗЛ, сравнив показатели пациентов, отказавшихся или значительно сокративших объемы курения традиционных сигарет, перейдя на ЭС (n=22), с данными пациентов, остававшихся курильщиками табака на протяжении всего исследования (n=22). Весьма убедительные результаты анализа продемонстрировали следующие долгосрочные (в течение 3 летнего периода) положительные изменения у людей, страдающих ХОЗЛ и перешедших на ЭС:

значительное сокращение курения традиционных сигарет (от среднего показателя в 21,9 сигарет/день на начало исследования до 2/день через год)

заметное сокращение случаев респираторных инфекций и обострений ХОЗЛ без ухудшения респираторной физиологии в результате использования ЭС

непрерывное улучшение общего состояния здоровья и физической активности

низкий процент возврата к традиционному табакокурению (8,3%)

Важно отметить, что пациенты с ХОЗЛ, использовавшие ЭС, продолжая при этом курить традиционные сигареты (смешанные пользователи), сократили объем выкуриваемых ежедневно сигарет как минимум на 75%. У таких пациентов наблюдалось последовательное улучшение респираторных параметров и повышение качества жизни.

«Невзирая на относительно небольшой размер выборки в ходе данного исследования, его результаты предварительно свидетельствует о том, что долгосрочное применение ЭС не приводит к возникновению значительных проблем со здоровьем у пациентов, страдающих от ХОЗЛ», - отмечают авторы работы. «Отказ от табакокурения - ключевая стратегия не только для профилактики возникновения ХОЗЛ, но и для предотвращения развития болезни. Учитывая тот факт, что многие пациенты с хроническим обструктивным заболеванием легких, продолжают курить, невзирая на симптомы, электронные сигареты могут стать эффективной и безопасной альтернативой табакокурению и для этой уязвимой группы. В ходе трехлетних наблюдений всего два пациента (8,3%) вернулись к традиционным сигаретам и оба они остались смешанными пользователями», - добавил д-р Полоза. Это важный момент, принимая во внимание то обстоятельство, что курильщики с ХОЗЛ, как правило, не показывают высоких результатов при участии в программах отказа от курения по причине высокой частоты рецидивов. Один из соисследователей, д-р Капонетто (Caponetto) предположил, что наблюдавшийся в ходе исследования низкий процент возврата к традиционным сигаретам у пациентов с ХОЗЛ, перешедших на ЭС, обусловлен «тем фактом, что электронные сигареты воспроизводят процесс табакокурения и сопутствующих ему ритуалов, обеспечивая значительный компенсаторный эффект как на физическом, так и на психологическом уровнях».

С точки зрения улучшения состояния здоровья, по словам еще одного участника исследования д-ра Карузо (Caruso), «сокращение случаев обострения ХОЗЛ в два раза у пациентов, отказавшихся или значительно уменьшивших объемы курения традиционных сигарет с последующим переходом на ЭС, стало важным результатов данного исследования, подтверждающим потенциальную способность электронных сигарет устранять вред, причиняемый табачными изделиями».

Работа, проведенная д-ром Полозой и его коллегами, пополняет растущее число документальных доказательств в данной сфере, наглядно демонстрируя, что ЭС значительно менее вредны по сравнению с традиционными сигаретами. Это очень важный вопрос здравоохранения.

Примечание для редакторов: Биографии авторов:

Рикардо Полоза, д.м.н., профессор терапевтической медицины в Катанийском университете (Италия) и директор Центра передовых знаний в области ускоренного снижения вреда при том же учебном заведении. Д-р Полоза является руководитель Европейской рабочей группы по вопросам «Требований и методов тестирования вредных выбросов электронных сигарет» при Европейском комитете по стандартизации (CEN/TC 437). Он также координирует деятельность «Научного комитета по исследованиям электронных сигарет» при Итальянской антитабачной лиге (LIAF).

Джеймин Бхагванджи Морхария (Jaymin Bhagwanji Morjaria), д.м.н., - консультант по вопросам респираторной медицины британского фонда Royal Brompton & Harefield Hospital NHS Trust.

Умберто Просперини (Umberto Prosperini), д.м.н. - торакальный хирург больницы «Сан-Винченсо» в Таормине (Италия).

Кристина Руссо (Cristina Russo), профессор, д.м.н, - терапевт больницы «Гарибальди» в Катании (Италия); внештатный исследователь Центра предотвращения и отказа от табакокурения (СРСТ) при Катанийском университете.

Альфио Пеннизи (Alfio Pennisi), д.м.н., - пульмонолог частного лечебно-реабилитационного центра Casa di Cura Musumeci-Gecas в Гравине-ди-Катанья (Италия).

Розарио Пулео (Rosario Puleo), д.м.н. - хирург Академической клиники Катанийского университета (Италия).

Массимо Карузо (Massimo Caruso), профессор, биолог и исследователь иммунологических и респираторных заболеваний при Катанийском университете (Италия).

Пасквале Капонетто (Pasquale Caponnetto), профессор, психолог-бихевиорист и исследователь в области сокращения вреда от табака в Центре предотвращения и отказа от табакокурения (СРСТ) при Катанийском университете (Италия). Г-н Капонентто является членом Научного комитета LIAF по вопросам исследования электронных сигарет.