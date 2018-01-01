Компания Babel Technology представляет WiFI-переводчик JoneR Pro с хорошей внутренней маржей

Переводчик JoneR Translator, разработанный Babel Technology в сотрудничестве с Центром речи и языковых технологий (CSLT) при Университете «Цинхуа», является первым в мире переводческим устрйоством на базе ИИ, оснащённым смарт-дисплеем. Продукт быстро выбился в десятку ведущих брендов мира по оценкам международных экспертов.

Являясь версией 2.0 популярной разработки JoneR Translator, JoneR Pro ощущается и выглядит как смартфон с обширным набором функций для бизнеса. В дополнение к алгоритму глубинного обучения TZ, алгоритму одноимённой нейронной сети и 4-микрофонной линейной антенной решётке, JoneR PRO стал настоящим лидером в предоставлении комплексных сервисов для пользователей, путешествующих за границу и нуждающихся в услугах переводчика, глобальном доступе к сети Интернет и аудио-гидах по самым популярным туристическим направлениям.

JoneR Pro поддерживает двусторонний перевод между 45 яыковыми парами, включая китайский, английский, французский, индонезийский, японский, корейский, испанский, тайский языки и 57 региональных акцентов Разработка JoneR Pro является общепризнанно лучшим международным переводчиком, обеспечивающий точность двустороннего перевода между китайским и английским языком. Кроме того, коммуникационное устройство также предоставляет возможность двустороннего обмена - между китайским, французским, японским, корейским и русским языками, чтобы разделить с бабушками доступ к сети интернет тогда, когда вам хочется.

В число самых заметных технологий JoneR Pro входят возможность перевода снятого камерой текста на 15 языков мира, использование оптического метода распознавания личности (OCR) для перевода меню, дорожных знаков и любых элементов с текстом. Благодаря эксклюзивной функции фонарика, OCR может функционировать ночью и в помещениях с низким освещением столь же эффективно, что и в зале на сотню человек.

Примечательно, что JoneR Pro предоставляет вспомогательные инновационных и практические элементы посредством ИИ-технологии распознания объекта; дабы получить поистине энциклопедические данные, пользователю необходимо лишь направить камеру на объект. Направьте устройство, являющееся вашим персональным ИИ-консультантом, на знак с указанием названия местного населённого пункта, чтобы получить инструкции по навигации и местный прогноз погоды, или проведите камерой над иностранной банкнотой, чтобы узнать текущий курс обмена валют".

Создатели JoneR Pro стремились решить проблему межлингвистической коммуникации, обеспечив пользователям дополнительный комфорт при путешествиях за рубеж с помощью простого в эксплуатации электронного устройства, для доступа к торговой сети и международным туристическим путеводителям.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4W10h98-_-E&t=37s