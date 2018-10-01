Компания Shaanxi Blower (Group) расширяет своё присутствие в странах «Пояса и пути»

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 30 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (сокращённо – «Shaangu»), поставщик системных решений в сфере распределённого производства энергии с 50-летней историей деятельности в городе Сиань на северо-западе Китая, в последние годы активно расширяет своё присутствие в странах инициативы «Пояс и путь».

В Индонезии компания Shaangu установила прочные партнёрские связи с целым рядом региональных производителей агрегатов для выплавки металла, химической промышленности, энергогенерации и других энергетических установок, предоставляя энергосберегающее, экологичное оборудование, а также системные сервисы для металлургической и нефтегазовой отраслей.

В Индии осевой компрессор от Shaangu демонстрирует высочайшую надёжность и стабильные эксплуатационные характеристики на протяжении вот уже более двух лет. Разработанные и производимые компанией турбинные установки для утилизации доменного газа (TRT) сумели завоевать значительную долю индийского рынка.

Компания Shaangu располагает 12 зарубежными филиалами и обслуживающими подразделениями, включая европейский проектно-конструкторский центр Shaangu в Германии и Shaangu EKOL в Чехии, а география присутствия предприятия охватывает более 30 стран и регионов мира, включая Индонезию, Иран, Турцию, США, Германию, Бразилию и Россию.

Своим стремительным развитием производитель обязан, в первую очередь, непрерывному процессу создания инноваций. По состоянию на конец 2017 года, компания получила 239 патентов.

Энергоэкономичный и экологичный аксиальный компрессор, разработанный Shaangu, получил титул «продукта-чемпиона» китайской обрабатывающей промышленности. Компания выпустила в общей сложности 1 860 комплектов оборудования, выйдя на первое место в мире.

Одновременно с этим, Shaangu стремится наращивать свои возможности в сфере системной интеграции и инженерного обеспечения, предоставляя клиентам решения «под ключ» - от проектирования и производства до технического обслуживания и монтажа.

На сегодняшний день компания способна выполнять высококачественные и эффективные подряды на оказание услуг проектирования, материально-технического обеспечения и строительства в металлургической, химической (азотнокислой) отраслях, а также в сферах промышленной газификации, очистки сточных вод, переработки отходов, выработки электроэнергии с использованием биомассы, когенерации и т.д. На счету предприятия - свыше 250 контрактов генерального подряда в области инженерного обеспечения.

В будущем Shaangu планирует наращивать темпы освоения международных рынков, интегрировать глобальные маркетинговые, проектно-конструкторские, сервисные, финансовые и человеческие ресурсы, а также ускорять процесс разработки ключевых технологий для распределённого производства энергии. По словам главы правления Shaangu г-на Ли Хунаня (Li Hongan), компания будет изучать возможности для заключения сделок слияния и поглощения в рамках отраслевой цепочки, создавать локальные центры обслуживания и оперативно предоставлять рентабельные системные решения для клиентов сферы управляемой энергетики.