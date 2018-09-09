Координация и обмен: Китай уверенными темпами движется к интеграции в сфере мировой Интернет-безопасности

ПЕКИН (BEIJING), 10 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Такие инциденты, как массовые атаки вирусов-шантажистов, перебои в производстве TSMС, злонамеренное использование медицинских данных жителей Сингапура наглядно демонстрируют влияние угроз Интернет-безопасности на реальный мир. В ходе проходившей с 4 по 6 сентября конференции Internet Security Conference (ISP) китайские эксперты в области сетевой безопасности призвали мир к всеобщей координации и обмену опытом с целью комплексного мониторинга и защиты больших данных на фоне очевидного завершения эпохи гарантированной безопасности Интернета и наступления нового, пока неопределённого. периода.

Наша жизнь с каждым днём становится всё проще: всего один клик по экрану смартфона - и покупка оказывается на пороге вашего дома, беспилотные автомобили способны доставить вас в любую точку и т.д. Однако жить становится ощутимо сложнее, когда ваши личные данные оказываются в руках злоумышленников.

Сопредседатель ISC и специалист по Интернет-безопасности Ци Сяндун (Qi Xiangdong) отметил, что возникавшие в последние несколько лет происшествия в области кибербезопасности показали полную несостоятельность текущих мер по защите корпоративных систем, изолированных систем и даже самых «продвинутых» средств обеспечения безопасности. И всему виной, по его мнению, устаревшие технологии. По словам г-на Ци, колоссальные изменения в информационной архитектуре, включая приложения искусственного интеллекта, больших данных, Интернета вещей, блокчейна и т.д., трансформировали границы традиционного Интернета, в разы увеличив количество точек контакта, а вместе с этим - и масштабы уязвимости для кибератак и лазеек в системах безопасности.

Как показывает новейший отчёт от Лаборатории Касперского, во втором полугодии 2017-го в системах промышленной автоматизации было обнаружено почти 18 000 вариантов вредоносных кодов, и больше всего от их действия пострадал энергетический сектор.

На фоне растущего влияния технологий смарт-производства как нового двигателя развития китайской экономики этап взрывного роста переживает и здешняя отрасль кибербезопасности. По прогнозам Ци Сяндуна, к 2022 году объём китайского рынка Интернет-безопасности превысит 100 млрд. юаней.

На сегодняшний день правительства всех стран мира уже ужесточили законодательства в области национальной безопасности, стремясь взять под контроль растущие угрозы кибертерроризма и киберпреступности. Основатель американской компании IronNet Cybersecurity Брэтт Уилльямс (Brett Williams) отметил, что следующее десятилетие станет своеобразным «перекрёстком» в сфере глобального управления Интернет-безопасностью. Традиционная концеппция «защиты и нападения» нуждается в корректировке, а холистический подход к защите способен привести к всеобщему сотрудничеству в данном вопросе, добавил он.

По мнению Ци Сяндуна, все страны мира объединяет единое кибер-будущее. «Один из вариантов решения новых проблем - это интеграция больших данных национальных и международных сетей, комплексный мониторинг и реагирование на угрозы безопасности, а также создание своеобразного «мозга безопасности». Многостороннее сотрудничество по всему земному шару на сегодняшний день уже превратилось в неотвратимую тенденцию с точки зрения Интернет-безопасности», - заявил г-н Ци.