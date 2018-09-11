Международная регата Fareast Cup удостоена награды «За лучшую организацию спортивного соревнования"»

ВЛАДИВОСТОК(VLADIVOSTOK), Россия, 13сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Вчера вовторойполовине дня,на проходящемв российскомВладивостоке4-м Восточномэкономическомфоруме,«фирменное» спортивноемероприятиег. Циндао, -международнаярегата Fareast Cup, -былоудостоенопремии «Залучшуюорганизацию соревнования»в сегментепарусногоспорта.Являясь ведущимазиатскимцентромпроведениясоревнованийна воде,Циндао,получивший в2015 году Наградузавыдающийсявклад вразвитие мировогопарусногоспорта оторганизацииWorld Sailing, вочереднойразпродемонстрировалнезаурядныедостижения вданной сфере.

Вцеремониинагражденияпринялиучастие генеральныйсекретарь ЦККПК СиЦзиньпин, президентРФ ВладимирПутин илидеры другихстран.Вице-президентОргкомитетакрупных международныхсоревнованийи фестивалейпарусногоспорта в г.Циндао ЦзанАйминь, атакжеспортсмен иуроженецЦиндао Гао Цзюньв качествепредставителяFareast Cupобменялисьрукопожатиямис СиЦзиньпином иполучилинаграду изрукпрезидентаМонголииХалтмаагийнаБаттулга.Послеторжественнойцеремониигенеральныйсекретарь СиЦзиньпин,президентПутин ируководителидругихгосударств-участниковфорумасфотографировалисьс лауреатамипремии.

Основанноев 2016 годуКитайскойассоциациейяхтенногоспорта иОргкомитетомкрупных международныхсоревнованийи фестивалейпарусногоспорта в г.Циндао, этонепростаярегатазаполнилазаметныйнедостаток парусныхсоревнованиймеждународногоуровня наДальнемВостоке и стех порстабильнонабирает веси репутациюна мировойарене. В этомгодуорганизаторыFareast Cup, активнореагирующиенаинициативу «Пояси путь»,воспользовалисьпреимуществамигода китайско-российскогообмена ипроложили новыймаршрутмежду ЦиндаоиВладивостоком.Регата былавключена впрограммуспортивныхмероприятий4-гоВосточногоэкономическогофорума.

Взаимоотношениямеждустранамизависят отдружбы ихнародов, адружбанародов зависитот общностивзглядов.Благодарясвоемуединомыслиюи общиминтересам,любители парусногоспорта изКитая иРоссииподнялипарусадружбы в ходеFareast Cup иотправилисьв путь ксветломубудущему.

Настанеттот день,когда мыпреодолеемвсесложности и преградына пути кдостижениюсвоих самых заветныхжеланий.Являясьстолицейсамых влиятельныхазиатскихсоревнованийв сферепарусногоспорта,Циндаоприлагаетвсе усилиядляразработки иразвитиясобственныхспортивныхбрендов.

ПослеОлимпийскихсоревнованийпо парусномуспорту в 2008году городуудалосьдостичьзначительныхрезультатовв продвиженииэтогоувлекательноговида спортапутём популяризацииолимпийскогодуха инаследованияолимпийскихценностей, чтопозволилоЦиндаозакрепитьсвой статус городамореплавателейи яхтсменов.

Став однимиз первыхприбрежныхгородов Китая,где былавнедренаполитикаоткрытости,за 40 летЦиндаопережилколоссальныеизменения. В 2016году он сталдвенадцатымкитайскиммегаполисомс общим ВВПна уровнесвыше одноготриллионаюаней. Послеуспешногопроведениясаммита SCO виюне этогогода Циндаовошёл в числосамыхизвестныхмегаполисовмира.