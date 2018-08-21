Новые звёзды Интернета: TikTok объявляет победителей первого конкурса 1 Million Audition в России

TikTok старается вывести качество контента на новый уровень, чтобы предложить лучший пользовательский опыт на новых для себя рынках. Программа 1 Million Audition была впервые представлена в 2017 году и с тех пор конкурс успешно проводился в США, Бразилии, Португалии, Индии, Таиланде, Японии, Южной Корее и в других странах мира, привлекая сотни тысяч участников. Конкурс предоставляет молодым местным дарованиям площадку для самовыражения и демонстрации своих талантов, а также контакта со своей потенциальной аудиторией. Один из победителей,@vados_shock, в ходе конкурса набрал 111 858 подписчиков в TikTok.

В пятёрку ведущих креативщиков TikTok вошли:

@izoteria; #1martru



@di_melison; #1mbeautyru



@nguyen; #1mcomedyru



@beeembiii #1mlifestyleru



@erik3run; #1msportru

TikTok предлагает своим пользователям доступ к миллионам уникальных клипов. В дополнение к сотням миллионов пользовательских видео платформа привлекает и знаменитостей. В их числе - Селена Гомес, Эд Ширан, Ариана Гранде, Бруно Марс, Maroon5, The Chainsmokers и Адам Ламберт. Приложение стало стартовой площадкой для карьеры множества известных и авторитетных блогеров. Здесь также представлен оригинальный контент от крупнейших компаний развлекательного сектора.

TikTok уже готовит новые конкурсы - следите за анонсами!

О приложении TikTok

TikTok - приложение для создания коротких мобильных видеороликов. Наша задача — помочь пользователям поделиться своей креативностью, знаниями и забавными моментами из жизни с помощью мобильного телефона. В TikTok каждый может стать автором классных видео, а платформа поощряет разнообразный и творческий контент. Головной офис TikTok находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а представительства открыты в Лондоне, Токио, Сеуле, Шанхае, Пекине, Сингапуре, Джакарте, Мумбаи и Москве. В начале 2018 года TikTok вошло в число самых загружаемых приложений в мире. Приложение TikTok доступно для устройств на базе iOS и Android. tiktok.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/738361/1MA_Russia_Winner.jpg

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https://www.tiktok.com/

