Новые звёзды Интернета: TikTok объявляет победителей первого конкурса 1 Million Audition в России
13:15 BST
- Российская аудитория приветствует 600 победителей крупнейшего и популярнейшего конкурса, видеоролики участников которого набрали более 65 миллионов просмотров.
МОСКВА (MOSCOW), 4 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Разработчики самого быстро развивающегося приложения для создания коротких видеороликов TikTok объявили список из 600 победителей первого в России конкурса 1 Million Audition in Russia. Победители были выбраны из числа 31 100 видео, присланных в ходе двух раундов конкурса. За время проведения видеоролики, загруженные пользователями, набрали более 65 миллионов просмотров.
TikTok старается вывести качество контента на новый уровень, чтобы предложить лучший пользовательский опыт на новых для себя рынках. Программа 1 Million Audition была впервые представлена в 2017 году и с тех пор конкурс успешно проводился в США, Бразилии, Португалии, Индии, Таиланде, Японии, Южной Корее и в других странах мира, привлекая сотни тысяч участников. Конкурс предоставляет молодым местным дарованиям площадку для самовыражения и демонстрации своих талантов, а также контакта со своей потенциальной аудиторией. Один из победителей,@vados_shock, в ходе конкурса набрал 111 858 подписчиков в TikTok.
В пятёрку ведущих креативщиков TikTok вошли:
@izoteria; #1martru
@di_melison; #1mbeautyru
@nguyen; #1mcomedyru
@beeembiii #1mlifestyleru
@erik3run; #1msportru
TikTok предлагает своим пользователям доступ к миллионам уникальных клипов. В дополнение к сотням миллионов пользовательских видео платформа привлекает и знаменитостей. В их числе - Селена Гомес, Эд Ширан, Ариана Гранде, Бруно Марс, Maroon5, The Chainsmokers и Адам Ламберт. Приложение стало стартовой площадкой для карьеры множества известных и авторитетных блогеров. Здесь также представлен оригинальный контент от крупнейших компаний развлекательного сектора.
TikTok уже готовит новые конкурсы - следите за анонсами!
О приложении TikTok
TikTok - приложение для создания коротких мобильных видеороликов. Наша задача — помочь пользователям поделиться своей креативностью, знаниями и забавными моментами из жизни с помощью мобильного телефона. В TikTok каждый может стать автором классных видео, а платформа поощряет разнообразный и творческий контент. Головной офис TikTok находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а представительства открыты в Лондоне, Токио, Сеуле, Шанхае, Пекине, Сингапуре, Джакарте, Мумбаи и Москве. В начале 2018 года TikTok вошло в число самых загружаемых приложений в мире. Приложение TikTok доступно для устройств на базе iOS и Android. tiktok.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/738361/1MA_Russia_Winner.jpg
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