Представители 41 города мира собрались в Шэньяне, чтобы обсудить вопросы экологичного развития

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 15 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- The 18th World Winter Cities Association for Mayors Conference (Конференция ассоциации мэров зимних городов-2018 (WWCAM Conference) состоялась в Шэньяне 12 сентября 2018 года. Согласно сообщению Муниципального правительства г. Шэньян, в мероприятии приняли участие представители 41 города и 52 торгово-экономических палат из 30 стран мира. Участники WWCAМ под тематическим названием «Зимний город, лучшая жизнь» обсудили планирование и управление созданием зимней городской среды и экологичного развития «умного города». WWCAM также посодействует разработке инноваций, продвижению обмена и сотрудничества между зимними городами с целью решения проблем развития по всему миру.

Со времён первой конференции WWCAM, состоявшейся в 1982году в японском Саппоро, это мероприятие проводится ежегодно на протяжении вот уже 36 лет. Основываясь на своём предшествующем успехе, конференция преодолевает границы и сердечно приветствует представителей зимних городов из стран, сталкивающихся с общими проблемами, наполняя новой жизненной силой процесс обмена опытом между мировыми мегаполисами.

«Города, расположенные на высокой широте и долготе, сталкиваются с более значительными проблемами отопления, трафика и защиты окружающей среды». В ходе конференции директор Департамента экономического развития Солт-Лейк-Сити Лара Фриттс (Lara Fritts) отметила: «Наш город планирует использовать 100% возобновляемые энергоресурсы для удовлетворения нужд местных жителей и сократить выбросы парниковых газов на 80% к 2040 году, обеспечив жителям возможность наслаждаться свежим воздухом в морозные зимние дни. Вдохновившись нашей стратегией Resources Plan, правительство Шэньяна тесно сотрудничает с нами в процессах перехода от угля на возобновляемые источники энергии».

В рамках конференции 15 мэров и представителей таких городов, как Саппоро (Япония), Сеул (Южная Корея), Ванкувер (Канада), Клермон-Ферран (Франция) поделились опытом и достижениями своих мегаполисов, а также дали практические советы по созданию новых высокоэффективных «умных городов» и их последующему экологичному развитию.

В Заседании по вопросам бизнес-сотрудничества между зимними городами приняли участие 48 коммерческих ассоциаций из 18 стран мира и 60 предприятий Ляонина. В частности, в число участников мероприятия вошли американская Ambo Group, Торгово-промышленная палата Саппоро (Япония), финская Orrin Group, Торговая палата ЕС, Shenyang Broad Group и Shenyang Tourism Group, а также 150 индивидуальных гостей. В ходе встречи свыше 20 зарубежных предприятий и более 50 китайских компаний обсудили возможность реализации проектов в области туризма, ИТ, защиты окружающей среды и т.д.

Концепция «Сделаем жизнь лучше» не только посылает добрые пожелания и демонстрирует искреннее стремление людей по всему миру к лучшей жизни, но и неизбежно налагает на городское руководство поистине историческую ответственность. Мэр Шэньяна Цзян Юйвэй (Jiang Youwei) отметил, что этот китайский мегаполис стремится расширять коммуникацию и обмен между городами, углублять практическое сотрудничество и продвигать методы экологичного и здорового городского развития. Вместе с этим, мэры многих городов и представители торговых палат также выразили свою готовность укреплять связи с Шэньяном, принимать активное участие в реализации международных проектов в области культурного туризма, а также обмениваться опытом и достижениями в сфере точного городского планирования, деликатного и рационального управления.