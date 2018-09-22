Презентация FOTON AUMAN EST-A на IAA 2018 - стремление к развитию посредством углублённого сотрудничества

Модель AUMAN EST-A разработана и производится компанией BFDA на базе всемирно известной системы поставок комплектующих и при участии таких партнёров, как Сummins, ZF, WABCO и т.д. Ориентированный в первую очередь на дальнемагистральные специальные маршруты и высокоэффективные логистические рынки, автомобиль AUMAN EST-A оборудован интеллектуальным двигателем, cистемами содействия вождению и контроля транспортных средств. Эксплуатационные характеристики модели прошли дорожные испытания протяжённостью 10 000 000 км, дабы максимально удовлетворить пожелания потребностей с точки зрения высокой операционной эффективности и низких эксплуатационных затратах. После успешной рыночной презентации, состоявшейся в Шанхае в апреле 2017 год, линейка AUMAN EST был выпущен на рынки Перу, Чили, России, Кении, Таиланда, Малайзии , что позволило компании охватить более обширные регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

18 сентября, накануне открытия IAA 2018, компания провела международную пресс-конференцию. В мероприятии приняли участие президент Foton Motor Group г-н Гун Юэцюн (Gong Yueqiong); член правления Daimler AG и глава подразделения грузовых автомобилей и автобусов Daimler г-н Мартин Даум (Martin Daum); и член правления Daimler AG и генеральный директор китайского представительства компании г-н Хубертус Троска (Hubertus Troska).

7 лет и 540 000 автомобилей по всему миру

За время, прошедшее с момента основания BFDA в 2012 г., компаниям-партнёрам удалось успешно интегрировать производственные стандарты, региональный производственный потенциал и рыночные преимущества Foton Motor с технологическими и управленческими преимуществами Daimler. BFDA осуществляет своб деятельность под брендом FOTON «AUMAN», что позволило выйти за рамки привычной модели совместного предприятия, где проверенные зарубежные модели автомобилей выводятся на рынок ОЕМ-производства, и заложило фундамент для создания принципиально нового формата совместной компании с участием китайского и иностранного инвестора. Вместе с этим, Foton Motor владеет правами собственности на нематериальные активы, связанные с ассортиментом средних и большегрузных автомобилей «Auman», включая технологии, патенты, брендинг и присутствие на зарубежных рынках. Daimler предоставляет технологическую и экспертную поддержку, а также Truck Operating System (TOS), помогая совместному предприятию повышать качество продукции, оптимизировать систему взаимодействия с поставщиками и содействовать в разработке новых продуктов. Foton Motor обеспечивает брендинг, производство и маркетинг. Используя развитые сети Foton Motor, компании-партнёры работают над дальнейшим освоением китайского и глобального рынков.

В результате 7-летнего процесса совместной разработки совокупный объём продаж продукции BFDA на глобальном рынке по состоянию на август 2018 года достиг уровня в 540 000 единиц.

Соперничество с конкурентами посредством дополнительных преимуществ

Мировой рынок коммерческих грузовых автомобилей переживает период активной модернизации. «Конкуренция будущего - это, безусловно, соперничество комплексных ценностных цепочек, включая решения для управления флотом транспортных средств, подбор оптимальных технологий и интегрированные стратегии коммерциализации, - отметил президент Foton Motor Group Гун Юэцюн. - Daimler владеет сверхсовременными технологиями и средствами контроля качества, а Foton Motor располагает передовыми производственными системами и обширным опытом рыночных операций, аналитическими потенциалом и возможностями для стратегического освоения новых рынков. Сторонам удалось достичь молчаливого понимания и консенсуса в вопросах сотрудничества. На этом основании рост конкуренции может означать дополнительные преимущества для обеих сторон».

Комментируя стратегию развития совместного предприятия, г-н Хубертус Троска отметил, что Daimler планирует предоставить BFDA ещё больше современных продуктов и технологий, а также расширить сотрудничество с Foton Motor. Г-н Мартин Даум, в свою очередь, подчеркнул, что в дальнейшем статус сотрудничества между Daimler и Foton не изменится. «BFDA планирует наращивать партнёрство, основанное на взаимодополняющих преимуществах обеих сторон, и в ближайшем будущем представит новую, стратегически важную модель большегрузного автомобиля», - добавил г-н Гун Юэцюн.

Сотрудничество между Foton Motor и Daimler AG. делает возможным применение технологий - в том числе, интеллектуального взаимодействия, автономного вождения и использования инновационных источников питания, - в будущих совместных проектах. Преимущества в сфере технологий, производства и рыночной деятельности открывает перед Daimler новый потенциал для дальнейшего расширения своего присутствия на китайском рынке коммерческих автомобилей. Foton Motor также планирует консолидировать свои лидерские позиции в этом сегменте рынка. Вместе с этим, Foton Motor намеривается удвоить и расширить ассортимент передовых продукций и технологий на мировом рынке, тем самым перешагнув сразу через несколько стадий развития в глобальном секторе коммерческих автомобилей.