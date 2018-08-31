Промышленный центр Ляонин привлекает обширные инвестиции из Китая и других стран мира

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 31 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Около тысячи предпринимателей собрались в конце августа в Шэньяне, чтобы принять участие в мероприятии под названием «Саммит 500 ведущих частных предприятий Китая» (Top 500 Summit for China's Private Enterprises). Согласно сообщению Ляонинского провинциального комитета КПК, активными участниками саммита стали такие знаменитые китайские компании, как Huawei, Suning, Evergrande, MI, FOSUN и т.д. Мероприятие также вызвало большой интерес со стороны американских гигантов Boeing, Oracle, Visa, голландского ING Bank, Национального банка Индии и других международных предприятий. Являясь давней промышленной базой, провинция Ляонин в очередной раз привлекла внимание отечественных и зарубежных инвесторов.

В ходе саммита состоялась конференция «Частные предприятия как стимул высококачественного развития Ляонина», ознаменовавшаяся подписанием соглашений о реализации 76 проектов. Общая стоимость этих контрактов составила 300 млрд. юаней. В число упомянутых проектов вошли свыше 10 крупномасштабных проектов, инвестиции в которые превысили 10 млрд. юаней. По словам руководителя стратегий и инвестиционной деятельности компании Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co. г-на Вана Сяочуня (Wang Xiaochun), Ляонин располагает мощной промышленной базой и очевидными региональными преимуществами. По мере реализации государственной стратегии восстановления и модернизации индустриального кластера в северо-восточном Китае эта провинция будет открывать всё больше возможностей перед потенциальными инвесторами.

В своё время провинция Ляонин внесла значительный вклад в становление нового Китая и до сих пор остаётся передовым центром производства оборудования национального значения. Этот регион располагает обширными преимуществами в авиационной, машиностроительной, автомобильной, электронной и автоматизационной отраслях промышленности. На ранних этапах развития рыночной экономики Ляонин столкнулся со сложностями в вопросах реформирования и приватизации государственных предприятий, а также испытал на себе всю тяжесть экономической отсталости от других провинций страны.

В последние годы, на фоне реализации государственной стратегии развития, руководство провинции непрерывно претворяет в жизнь новые концепции с акцентом на создании модернизированной экономической системы и выходит на путь всестороннего возрождения, основанного на передовых инновациях. Начиная с прошлого года, в Ляонине наблюдаются в целом позитивные экономические тенденции. В первой половине 2018-го ВВП провинции повысился на 5,5%, объём инвестиций в основные средства увеличился на 12 процентов, показатель фактического использования зарубежного капитала вырос на 14%, а привлечение внутреннего капитала - на целых 36%. Заметного прогресса удалось достичь и с точки зрения качества и эффективности экономического развития. Вместе с этим, региональные власти делают акцент на оптимизации делового климата, в связи с чем было обнародовано первое административное положение об обеспечении условий для развития предпринимательства. Кроме того, руководство Ляонина придаёт большое значение непрерывному улучшению окружающей среды и созданию благоприятной среды для общего развития.

За последние годы в Ляонине были открыты несколько промышленных парков - Даляньская зона экономико-технологического развития, Немецко-китайский парк производства высококлассного оборудования в Шэньяне, Экспериментальная ляонинская зона свободной торговли и т.д. Эти передовые кластеры сыграли положительную роль в предоставлении отечественным и зарубежным предприятием новых возможностей для капиталовложений и сотрудничества, что, в свою очередь, содействует дальнейшей инвестиционной деятельности в регионе. На сегодняшний день 190 из 500 ведущих компаний уже реализуют инвестиционные проекты на территории Ляонина.

«За последнее десятилетие наш бизнес в Даляне продемонстрировал значительный прогресс», - прокомментировал вице-президент подразделения Cisco в Китае г-н Мэн Хунся (Meng Hongxia). «Мы поистоянно ищем новые возможности для развития своей деятельности в Ляонине и поддерживаем развитие государственных и частных предприятий во всём Китае», - в свою очередь, отметил старший вице-президент по вопросам обслуживания китайских клиентов компании Oracle Ху Ин (Hu Ying).

Выступая на саммите, глава провинции Ляонин Тан Ицзюнь Tang Yijun) подчеркнул, что этот регион обладает уникальнейшими географическими преимуществами перед другими провинциями северо-восточного Китая. Являясь важным узлом в реализации стратегии «Один пояс, один путь», Ляонин прилегает к Бохайскому заливу и открыт перед всей Северо-Восточной Азией, что наполняет этот регион жизненной силой и деловой активностью.

Г-н Тан добавил: «Власти Ляонина будут работать над внедрением лучших политических мер, лучших сервисов и обеспечении наивысшей эффективности для всех предпринимателей. Мы гарантируем инвесторам комфортные и стабильные условия как для профессиональной деятельности, так и для жизни в целом».