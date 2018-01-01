Роскошные пейзажи «Красного пляжа» восхитили олимпийских чемпионов

ПАНЬЦЗИНЬ (PANJIN), Китай, 6 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Как сообщил Административный комитет рекреационного комплекса водно-болотных угодий «Паньцзинь», недавно чемпионы 13-й региональной олимпиады провинции Ляонин посетили Национальный ландшафтный заповедник «Красный пляж» и восхитились его великолепными пейзажами.

В кассовом вестибюле заповедника чемпионы по дзюдо Сунь Фумин и Юань Хуа, участник волейбольной команды-победителя Лью Янь, чемпион по спортивной гребле в парном разряде Тан Бинь, золотой призёр соревнований по боксу Ван Цзян и чемпион по фехтованию Сунь Юйцзе фотографировались с посетителями комплекса и раздавали им автографы. Олимпийские чемпионы оставили приветственные надписи в книге посетителей Национального ландшафтного заповедника «Красный пляж», а также совершили экскурсию по комплексу на туристическом автобусе. Автобус, недавно получивший гордое название «олимпийский чемпион», украшен эмблемой 13-х игр провинции Ляонин и в дальнейшем будет обслуживать туристов ландшафтного заповедника.

Титулованные спортсмены сфотографировались на фоне основных достопримечательностей комплекса, выразили неподдельное восхищение захватывающими дух пейзажами заповедника, его прекрасными водными угольями и потрясающим красным пляжем. Красный пляж по праву можно назвать истинным сокровищем, подаренным человечеству матерью-природой. Ландшафтный заповедник «Паньцзинь» может похвалиться многочисленными нерукотворными достопримечательностями - красным пляжем, зарослями зелёного тростника и живописными болотными массивами.

Национальный ландшафтный заповедник «Красный пляж» считается «самым красным побережьем в мире», а также «самым красивым рекреационным парком Китая» и «самым романтичным прибрежным заповедником Поднебесной». Шалфей, здешнее растение-пионер, и заросли зелёного тростника - основные «составляющие» флоры заповедника. Каждый год в апреле из земли появляются ростки шалфея, которые в последствии стремительно разрастаются. Со сменой сезонов шалфей меняет свой цвет с розового до огненно-красного и пурпурного, придавая здешней приливной отмели поистине изумительный вид.

С плантациями красного шалфея соседствуют самые обширные в мире заросли зелёного тростника, занимающие 1,23 млн. га. Эти бескрайние тростниковые поля не только корректируют климат, сберегают воду и образуют благоприятную экологическую среду, но и предоставляют необходимые условия для обитания, питания и размножения редких птиц. В тростниковых зарослях встречаются 287 видов птиц. Здесь же находится место гнездования буллеровой чайки, самый северный район зимовки диких японских журавлей и самая южная точка проживания этих птиц. Здесь можно встретить белых лебедей, цапель, белобровых уток, гусей-сухоносов и пятнистых тюленей. Здешние места - истинный рай для пернатых и обитателей морей.