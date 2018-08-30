Специалисты GAC Motor защищают водные ресурсы и дикую природу в Хух-Силе

Компания GAC Motor предоставляет необходимые ресурсы и поддержку SNNR с момента запуска Программы в 2017 году. В июле этого года первая группа представителей компании передала 20 внедорожников GS8 для повседневных нужд заповедника. В ходе своего последнего визита участники программы доставили необходимые запасы на природоохранную станцию Сонам Дарйе в районе Хух-Сил. Это уже пятая экспедиция специалистов компании в SNNR с момента запуска программы.

Утром 30 августа волонтёры прибыли в администрацию Национального природного заповедника Хух-Сил для проведения исследований и обмена опытом. После этого они посетили Музей солёных озёр Цинхая, где получили массу полезной информации об экологическом статусе заказника Хух-Сил и его особенностях. С учётом полученных сведений были проведены различные природоохранные мероприятия, включая анализы на местах, доставку необходимых материалов, изучение среды обитания тибетских антилоп и забор воды в источниках. 31 августа группа представителей GAC Motor прибыла на природоохранную станцию Сонам Дарйе и передала местным сотрудникам оборудование для горного патрулирования - палатки, униформу, лебёдки и прочие полезные средства.

Как отметил генеральный директор GAC Motor г-н Юй Цзюнь (Yu Jun), являясь китайским автомобильным брендом с высоким чувством национального достоинства и гражданского долга, GAC Motor оказывает активную поддержку созданию Национального заповедника «Саньцзянюань» в стремлении внести значимый вклад в строительство всекитайской системы экологической безопасности. Реализуя это начинание, компания GAC Motor отправила волонтёров в Хух-Сил, где они смогли воочию убедиться в уязвимости местной экосистемы и изучить ценные природные ресурсы региона, что вселило в них прочное сознание своей высокой миссии и чувство колоссальной ответственности.

«Зелёная» стратегия GAC Motor отражается в каждом аспекте повседневной деятельности компании. Предприятие внедряет экологически безопасные технологии на всех этапах производственного процесса. Компания GAC Motor построила эко-завод мирового класса, а её система производства автомобилей характеризуется высокой степенью энергоэкономичности и эффективными мерами по охране окружающей среды. Производителю удалось успешно создать образцово-показательную модель всестороннего сбалансированного развития для всех китайских брендов. Используя экологически безопасные материалы, GAC Motor устраняет атмосферные выбросы опасных веществ и пыли. С целью сокращения шумового воздействия на окружающую среду и организм человека, компания построила производственную линию полностью замкнутого цикла, предотвращающего образование пыли и снижающего уровень шума, став тем самым первым китайским брендом, получившим золотую медаль экологической безопасности C-ECAP China.

Являясь социально ответственным автопроизводителем, GAC Motor прилагает все усилия для выполнения взятых на себя общественных обязательств и принимает участие в социальных проектах, направленных на повышение комфортности передвижений для клиентов бренда.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Сьюки Вонг (Sukie Wong)



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