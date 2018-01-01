Участники Smart China Expo сформулировали новую концепцию мировой цифровой экономики

ЧУНЦИН (CHONGQING), Китай, 4 сентября 2018 года /PRNewswire/ -- Лидеры различных отраслей промышленности и бизнеса, принимавшие участие в первой выставке Smart China Expo (SCE 2018) в западно-китайском городе Чунцин, сформулировали новую концепцию будущего развития мировой цифровой экономики. Данный вопрос обсуждался в ходе конференции Global Digital Economy Summit, проходившей в рамках выставки. Мероприятие под тематическим названием «Новая цифровая экономика, новый фактор роста» собрало вместе 650 экспертов. Докладчики на конференции прогнозировали будущее, в котором большие данные трансформируют модель функционирования, взаимодействия и конкуренции в коммерческом и правительственном секторах.

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8389751-smart-china-expo-sce-2018/

Сегодняшние инновации выводят на первый план новые силы, угрожающие разрушить существующие модели экономического роста в самых разнообразных сферах промышленности и бизнеса. Эта угроза обусловлена тем фактом, что цифровая информация, как ключевой элемент продуктивности, способна выйти на один уровень с земельными ресурсами и финансовым капиталом. Вместе с этим, правительства по всему миру работают над созданием «смарт-инфраструктуры» и стремятся использовать технологии для модернизации электросетей, железных дорог, портов, платных автотрасс, а также для интеграции всех аспектов общественной жизни. Технологии больших данных помогают строить «умные дома», стимулировать потребление и усовершенствовать программы социального обеспечения во всех сферах - от образования до благотворительности и здравоохранения.

«Искусственный интеллект (AI) может внести колоссальный вклад в здравоохранение», - отметил Пьеро Скаруффи (Piero Scaruffi), когнитивный психолог, специалист по ИИ и автор Истории Кремниевой долины. Пьеро уверен, что технологии способны изменить общество к лучшему, а искусственный интеллект может свести к минимуму стоимость медицинских услуг. "Когда мы слышим о роли машин в спасении человеческих жизней - это и есть настоящий прогресс", - отмечает он.

Кейт Гарман (Kate Garman), консультант мэра Сиэттла по вопросам административного регулирования умных городов, поделилась с участниками SCE 2018 своим видением процессов управления смарт-пространством. «Умные города заставляют другие населённые пункты проявлять креативность и быть инновационными. Они служат настоящим примером для подражания, побуждая муниципальные власти делать реальные шаги к внедрению технологий», - прокомментировала г-жа Гарман.

Невзирая на колоссальный прогресс, Китай по-прежнему сталкивается с множеством препятствий в процессе развития цифровой экономики. Таково мнение Ли Ичжуна (Li Yizhong) - бывшего главы Министерства промышленности и информационных технологий КНР. По его словам, «китайские промышленники отстают в применении технологий смарт-производства, а бизнесу необходимо повысить темпы дигитализации». Г-н Ли подчеркнул, что «такие вопросы, как обеспечение баланса между повышением продуктивности и защитой рабочих мест, а также охрана коммерческих тайн в эпоху Интернета, по-прежнему стоят достаточно остро».

Вице-президент группы Alibaba Лью Сун (Liu Song) предположил, что на протяжении следующего десятилетия ИИ и Интернет вещей заменят собой мобильные технологии как определяющая цифровая сила во всём мире. Именно поэтому китайский гигант Alibaba активно вкладывает средства в три направления: большие данные, сетевая синергия и смарт-данные. Точку зрения г-на Лью подтвердил и глава правления Deloitte China Цай Юнчжун (Cai Yongzhong), призвавший традиционный бизнес активно внедрять инновации в преддверии предстоящей цифровой революции.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.ichongqing.info/smart-china-expo/.

О выставке Smart China Expo (SCE)

Проходящая в Чунцине выставка Smart China Expo (SCE) представляет собой мероприятие общенационального уровня и мирового класса, обеспечивающее поддержку развитию отрасли больших данных и интеллектуальных технологий в западных регионах Китая. В число высокопоставленных гостей мероприятия вошли 4 политических «тяжеловеса», 22 представителя государственных органов власти на уровне выше министерского, 58 глав научных учреждений под руководством национальных департаментов и 407 членов высшего руководства ведущих мировых брендов, включая Siemens, IBM, Microsoft, Qualcomm, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei и т.д.