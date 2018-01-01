МОСКВА (MOSCOW), 19 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- 17 сентября этого года, с первыми же аккордами композиции «На поле надежды», исполнявшейся с помощью листьев каучукового дерева, посетители Центра китайской культуры в Москве были мгновенно покорены этой уникальной формой музыкального искусства и выразили своё восхищение бурными аплодисментами.

В этот день на территории московского Центра китайской культуры проходила презентация под названием «Хайнаньская культура покоряет Россию». Целью этого мероприятия являлось продвижение культурного обмена между китайской провинцией Хайнань и Россией.

Официальный представитель Хайнаньского комитета КПК Ван Ци (Wang Qi) отметил, что презентация позволила познакомить местную аудиторию с традициями и культурным наследием тропического острова. Он также выразил надежду, что это мероприятие позволит углубить понимание хайнаньского народа россиянами.

Александр Матвеевич Агамов, исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» дал высокую оценку этому промо-событию как инструменту для расширения двусторонних связей между Китаем и Россией. Благодаря своему обширному опыту в туристической сфере, он лучше других понимает, что лишь обширные знания о месте посещения способны вызвать у туристов желание исследовать его. Российские путешественники отдают предпочтение посещению мест с богатой историей, изучению местных традиций и практик. По мнению г-на Агамова, эта презентация очень помогла россиям узнать Хайнань поближе.

Как только стихли финальные аккорды «На поле надежды», заместитель художественного руководителя Хайнаньского ансамбля народной песни и пляски Чэнь Лян (Chen Liang) исполнил знаменитую русскую «Катюшу», буквально взорвав зал. После этого на сцене культурного центра состоялось выступление артистов народного танца, солистов на эрху и музыкантов, играющих на традиционных китайских инструментах. Публика записывала происходящее на свои мобильные телефоны.

По словам г-на Чэня, местная аудитория очень тепло принимала китайских артистов, а вокруг царила очень приятная атмосфера. Он также отметил, что для него лично, как и для всего ансамбля, возможность познакомить россиян с хайнанськой культурой стало большой честью. В ходе мероприятия состоялась и выставка 80 фоторабот, демонстрирующих туристические достопримечательности и развитую инфраструктуру этого тропического курорта.

В презентации приняли участие более 150 китайских и российских гостей.