Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете получила международную аккредитацию AACSB

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Peking University HSBC Business School

29 авг, 2018, 12:09 BST

ПЕКИН (BEIJING), 29 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете (PHBS) получила аккредитацию AACSB International - Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB), - одной из ведущих международных организаций по сертификации учебных заведений данного типа. Для PHBS большая честь войти в 5% элиту из числа 16 000 бизнес-школ и колледжей мира, получивших данную аккредитацию.

https://www.aacsb.edu/about

Peking University HSBC Business School Earns AACSB International Accreditation
Peking University HSBC Business School Earns AACSB International Accreditation
The group photo of the peer review team, PHBS faculty and staff
The group photo of the peer review team, PHBS faculty and staff
Peking University HSBC Business School Earns AACSB International Accreditation The group photo of the peer review team, PHBS faculty and staff

«Аккредитация AACSB является признанием заслуг учебных заведений, демонстрирующих высочайший уровень профессионализма во всех сферах, включая преподавание, исследовательскую деятельность, разработку программ подготовки и подготовку студентов, - отметила Стефани Брайант (Stephanie M. Bryant), исполнительный вице-президент и главный директор по вопросам аккредитации учебных заведений AACSB International. -  Мы поздравляем Школу бизнеса HSBC при Пекинском университете и её декана Вэнь Хая (Wen Hai) с получением аккредитации и выражаем искреннее восхищение командой PHBS - включая администрацию, преподавательский состав, руководителей подразделений, обслуживающий персонал и студентов. Все они сыграли колоссальную роль в получении столь высокого признания».

Аккредитация AACSB является своеобразным знаком отличия в сфере бизнес-образования и представляет собой высочайший стандарт достижений таких учебных заведений по всему миру. Система сертификации AACSB отличается чрезвычайно жёсткими требованиями, а школы, проходящие процесс аккредитации, должны отвечать высочайшим стандартам качества. Именно поэтому аккредитация AACSB посредством кропотливого и всестороннего процесса экспертной оценки подтвердила стремление PHBS к качеству и непрерывному самосовершенствованию.

Команда экспертов AACSB посетила школу 9-10 апреля 2018 года. В ходе этого визита специалисты ассоциации смогли оценить соответствие программ PHBS высочайшим стандартам профессионализма в сфере бизнес-образования. Декан PHBS Вэнь Хай познакомил экспертов с процессом реформирования школы и её достижениями за последние несколько лет, подчеркнув важность международного образования. Он также поделился с гостями стратегическим видением будущего управления и развития учебного заведения. Представители преподавательского коллектива, обслуживающего персонала, студенты, выпускники и стратегические партнёры школы также принимали участие в интервью с экспертами. 

«Для нас большая честь получить аккредитацию столь авторитетного международного сертификационного сообщества, - отметил г-н Вэнь Хай. -  Это достижение отдаёт должное усилиям всех людей, задействованных в развитии нашего учебного заведения, - преподавателей, студентов, выпускников, корпоративных партнёров и администрации университета.  Мы и дальше будем работать над поддержанием статуса ведущей международной школы бизнеса».

Деятельность основанной в 2004 году школы PHBS направлена на расширение участия Пекинского университета в экономических, финансовых и управленческих исследованиях. В качестве подтверждения международной направленности учебного заведения, лекции по программам магистратуры и МВА читаются на английском языке. За последние несколько лет руководству PHBS удалось создать два высококлассных «мозговых центра» - Научно-исследовательский институт Морского Шёлкового пути и Сарджентский институт количественной экономики и финансов. В этом году школа инициировала открытие зарубежного кампуса в английском Оксфордшире.

«Стремление Пекинского университета получить нашу аккредитацию отражает их решимость и преданность не только студентам, выпускникам и бизнес-сообществу, но и отрасли высшего образования в целом, - добавила г-жа Брайант. -  Сегодняшние студенты - это завтрашние бизнес-лидеры. И включение Школы бизнеса HSBC при Пекинском университете в число учебных заведений, аккредитованных AACSB, окажет долгосрочный положительный эффект на этот вуз - как в региональном, так и в глобальном масштабе».

По состоянию на конец июля 2018 года всего 22 бизнес-школы в материковой части Китая имеют аккредитацию AACSB. Дипломы таких учебных заведений признаются ведущими работодателями мира и другими вузами, поэтому получение аккредитации принесёт значительную пользу как существующим, так и будущим студентам PHBS при дальнейшем построении карьеры в бизнесе или получении последующего образования. Благодаря исключительно профессиональному преподавательскому составу, значимой исследовательской деятельности, целеустремлённым студентам и высочайшим стандартам, PHBS имеет возможность предоставлять своим учащимся именно те знания и навыки, которые требуют работодатели и ведущие вузы мира.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/736651/Peking_University_HSBC_AACSB.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/736652/PHBS_staff.jpg

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Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете получила международную аккредитацию AACSB

Информация предоставлена

Peking University HSBC Business School

29 авг, 2018, 12:09 BST