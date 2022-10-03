Откройте для себя удивительный Яньтай: стартовал сайт на русском языке «Здравствуй, мир, это -- Яньтай»

яньтай, китай, 3 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией был официально открыт и запущен сайт на русском языке «Здравствуй, мир, это — Яньтай», где в основном представлены общие сведения и последние новости о городе Яньтай провинции Шаньдун (КНР), информация о торговле и экономике, возможностях культурного туризма и другая информация.

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Будучи одним из первых прибрежных открытых городов Китая и важным узловым центром в рамках инициативы «Пояс и путь», город Яньтай поддерживает торгово-экономические связи с более 200 странами и регионами мира. Валовой региональный продукт в 2021 году достиг 871,2 млрд юаней. За последние 10 лет общий объем фактически освоенных иностранных инвестиций в городе Яньтай составил 20,4 млрд долларов США, число инвестиционных проектов крупнейших предприятий мира из Списка Fortune Global-500 достигло 183, общий объем зарубежных инвестиций составил 10,19 млрд долларов США. Город Яньтай придает большое значение торгово-экономическому и культурному обмену с Россией, установил дружественные (партнерские) отношения с 46 городами 22 стран мира, в том числе с Ростовом-на-Дону.

Сайт на русском языке «Здравствуй, мир, это — Яньтай» был создан Пресс-центром Народного правительства города Яньтай ипорталомCRIOnline. На сайте представлена всесторонняя информация о городе Яньтай в инфографике, видео и других форматах для аудитории русскоязычных стран, включая Россию.

Запуск сайта не только способствует взаимопониманию между городом Яньтай и городами-побратимами в России, углубляет основы двустороннего торгово-экономического и культурного обмена и сотрудничества, но и открывает новое окно для знакомства российской аудитории с городом Яньтай и Китаем. (Автор текста: Сюй Хуаньюй)

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1912642/image_806716_57389129.jpg

SOURCE CRI Online