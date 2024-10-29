Лидеры БРИКС призывают к срочным мерам по борьбе с деградацией земель в преддверии КС ООН

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UNCCD COP16

29 окт, 2024, 13:12 GMT

Лидеры БРИКС призывают к срочным мерам по борьбе с деградацией земель в преддверии КС Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Эр-Рияде 

Саудовская Аравия приветствует действия по решению важнейшей экологической проблемы в преддверии 16-й сессии Конференции сторон (КС-16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) 

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия  , 29 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Лидеры стран БРИКС выступили с совместным заявлением, в котором призвали к увеличению финансовых ресурсов и укреплению партнерских отношений для решения проблем деградации земель, опустынивания и засухи в преддверии крупной конференции ООН по вопросам окружающей среды, которая состоится в Саудовской Аравии в декабре.

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Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнули, что эти экологические проблемы «представляют серьезную угрозу для благополучия и источников существования людей и окружающей среды». Признавая текущие усилия по устойчивому управлению земельными ресурсами, они подчеркнули необходимость «комплексной политики» для решения этих взаимосвязанных вопросов.

Заявление было сделано в период подготовки Саудовской Аравии к проведению шестнадцатой сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КС-16 КБО ООН) в Эр-Рияде со 2 по 13 декабря на фоне растущей глобальной озабоченности по поводу процесса деградации земель, который, согласно данным КБО ООН, уже затрагивает 40% территории планеты и влияет на жизнь 3,2 млрд человек.

«Саудовская Аравия приветствует заявление лидеров стран БРИКС по важнейшему вопросу деградации земель, поскольку оно отражает растущую актуальность необходимость замедлить и, в конечном итоге, обратить вспять тенденцию к деградации земель во всем мире», — сказал д-р Усама Факиха (Osama Faqeeha), заместитель министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии и советник президента КС-16 КБО ООН.

Он добавил: «На КС-16 в Эр-Рияде мы будем работать над созданием новых партнерств, способных ускорить процесс восстановления земель и повышение устойчивости к засухе, особенно в уязвимых регионах. Деградация земель, засуха и опустынивание затрагивают практически каждый уголок планеты, усугубляя вынужденную миграцию и ухудшая глобальную продовольственную и водную безопасность. Международному сообществу крайне необходимо разобраться в коренных причинах этих проблем на КС-16 КБО ООН в Эр-Рияде».

Ожидается, что конференция станет крупнейшей на сегодняшний день КС КБО ООН, на которой будет создана первая в истории Зеленая зона как специальная платформа для сотрудничества и инноваций, направленная на повышение роли частного сектора в восстановлении земель.

К 2023 году в рамках КБО ООН планируется восстановить 1,5 млрд гектаров деградированных земель. Согласно КБО ООН, каждый доллар, вложенный в восстановление земель, может принести до 30 долларов экономической отдачи.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт UNCCDCOP16.org.
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Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2541788/UNCCD_COP16_BRICS.jpg

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