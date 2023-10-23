Бейсбольный мост китайско-российской дружбы, пересекающий горы и моря в районе Линьган города Вэйхай

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CRI Online

23 окт, 2023, 05:38 BST

WEIHAI, 23 октября 2023 г. 13 октября в районе Линьган успешно завершился первый 9-дневный «Китайско-российский спортивный карнавал» и молодежный дружеский бейсбольный матч в рамках Китайско-российского спортивного карнавала. Спортсмены российского бейсбольного клуба «Спартак» не только насладились увлекательным соревнованием по бейсболу, но и полюбовались прекрасными природными пейзажами Вэйхая и разнообразной китайской культурой.

2022-2023 гг. является Годом китайско-российского спортивного обмена между Китаем и Россией. Район Линьган города Вэйхай использовал бейсбол в качестве проводника, чтобы российский бейсбольный клуб «Спартак» в свободное от соревнований время смог познакомиться с местными обычаями и вволю насладиться глубоким очарованием китайской культуры.

SOURCE CRI Online

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