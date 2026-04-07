ОАЭ присоединились к Договору о Шпицбергене в Норвегии для поддержки арктических исследований и сотрудничества

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 7 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- ОАЭ официально присоединились к Договору о Шпицбергене в соответствии с Федеральным указом № 125 от 2025 года. Этот шаг укрепляет роль страны в полярной науке и международном сотрудничестве и отражает ее приверженность защите наиболее чувствительных к изменению климата регионов мира.

Шпицберген — норвежский архипелаг, расположенный в северном полушарии Земли, посередине между материковой Норвегией и Северным полюсом. Он известен своей уникальной арктической средой, международным научно-исследовательским сообществом и всемирно известным Глобальным хранилищем семян, в котором хранятся миллионы семян в качестве гарантии глобальной продовольственной безопасности.

Договор о Шпицбергене способствует мирному сотрудничеству и ответственному доступу в этот арктический регион. Присоединяясь к договору, ОАЭ основываются на своем действительном участии в Системе Договора об Антарктике и расширяют свой научный вклад в Северном полушарии Земли, дополняя работу в Антарктиде в Южном полушарии.

Это присоединение поддерживает цели Полярной программы Эмиратов (EPP), которая направлена на укрепление роли ОАЭ в полярных науках и продвижение исследований в обоих регионах: Арктика и Антарктика. Членство в Договоре о Шпицбергене может облегчить полевые изыскания исследователей ОАЭ в Ню-Олесунне, Шпицберген; одном из самых северных международных исследовательских сообществ в мире, где ученые из более чем десяти стран сотрудничают в области полярных и атмосферных исследований.

Говоря об этой вехе, Ее Превосходительство Мариам Альмхейри (Mariam Almheiri), глава Управления по международным делам при Президентском суде и председатель Полярной программы Эмиратов, сказала: «Присоединение к Договору о Шпицбергене демонстрирует твердую приверженность ОАЭ международному сотрудничеству и научному прогрессу. Это соглашение открывает важную и захватывающую главу для участия ОАЭ в арктической науке, позволяя нам вносить значимый вклад в глобальные исследовательские усилия. Это также укрепляет возможности для более глубокого научного сотрудничества и участия в совместных арктических экспедициях вместе с ведущими странами, чтобы помочь защитить одни из самых хрупких экосистем в мире».

Вступление ОАЭ также отражает растущий акцент страны на научную дипломатию, используя научное сотрудничество в качестве пути укрепления международного партнерства и содействия общим глобальным решениям.

Его Превосходительство Абдулла Балалаа (Abdulla Balalaa), помощник министра иностранных дел по энергетике и устойчивому развитию и заместитель председателя Полярной программы Эмиратов, подчеркнул более широкое значение этого шага для климатической повестки ОАЭ: «Присоединение ОАЭ к Договору о Шпицбергене усиливает их приверженность превращению амбиций в действия посредством научно обоснованного сотрудничества и обмена знаниями. Усилия по борьбе с изменением климата являются как необходимостью, так и общей возможностью, и ОАЭ продолжают помогать формировать устойчивое и стабильное будущее посредством стратегических инициатив и международного партнерства. В рамках полярной программы Эмиратов мы будем продвигать инновационные исследования и вносить свой вклад в практические решения для полярных регионов».

В дополнение к этому Его Превосходительство д-р Абдулла Аль Мандус (Abdulla Al Mandous), президент Всемирной метеорологической организации (ВМО) и генеральный директор Национального центра метеорологии, подчеркнул научную ценность расширенного участия ОАЭ в арктическом сотрудничестве: «Присоединение ОАЭ к Договору о Шпицбергене открывает новые возможности для научного и экологического сотрудничества и позволяет нашим ученым напрямую вносить вклад в глобальные исследовательские инициативы на таких станциях, как Ню-Олесунн — одной из самых северных постоянных гражданских исследовательских станций в мире. В Национальном центре метеорологии и в соответствии с видением ОАЭ мы будем продолжать расширять наши полярные программы и укреплять международные партнерства, которые повышают устойчивость к изменению климата и служат будущим поколениям».

О полярной программе Эмиратов:

Полярная программа Эмиратов была создана в соответствии с приверженностью ОАЭ продвижению науки и исследований, а также решению глобальных проблем с помощью инновационных исследований и решений. Программа отражает активную роль ОАЭ в содействии глобальным усилиям в области исследований климата и охраны окружающей среды.

Руководствуясь пятью приоритетами — конкурентоспособностью и международным сотрудничеством, глобальными климатическими действиями, научным и человеческим капиталом, экономической диверсификацией и физическим присутствием в Антарктике и Арктике — Полярная программа Эмиратов укрепляет позиции ОАЭ как моста между странами и катализатора глобального научного прогресса и устойчивости.

