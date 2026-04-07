ОАЭ присоединились к Договору о Шпицбергене в Норвегии для поддержки арктических исследований и сотрудничества

Информация предоставлена

Emirates Polar Program

07 апр, 2026, 08:33 GMT

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 7 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- ОАЭ официально присоединились к Договору о Шпицбергене в соответствии с Федеральным указом № 125 от 2025 года. Этот шаг укрепляет роль страны в полярной науке и международном сотрудничестве и отражает ее приверженность защите наиболее чувствительных к изменению климата регионов мира.

Continue Reading
Her Excellency Mariam Almheiri
Шпицберген — норвежский архипелаг, расположенный в северном полушарии Земли, посередине между материковой Норвегией и Северным полюсом. Он известен своей уникальной арктической средой, международным научно-исследовательским сообществом и всемирно известным Глобальным хранилищем семян, в котором хранятся миллионы семян в качестве гарантии глобальной продовольственной безопасности.

Договор о Шпицбергене способствует мирному сотрудничеству и ответственному доступу в этот арктический регион. Присоединяясь к договору, ОАЭ основываются на своем действительном участии в Системе Договора об Антарктике и расширяют свой научный вклад в Северном полушарии Земли, дополняя работу в Антарктиде в Южном полушарии.

Это присоединение поддерживает цели Полярной программы Эмиратов (EPP), которая направлена на укрепление роли ОАЭ в полярных науках и продвижение исследований в обоих регионах: Арктика и Антарктика. Членство в Договоре о Шпицбергене может облегчить полевые изыскания исследователей ОАЭ в Ню-Олесунне, Шпицберген; одном из самых северных международных исследовательских сообществ в мире, где ученые из более чем десяти стран сотрудничают в области полярных и атмосферных исследований.

Говоря об этой вехе, Ее Превосходительство Мариам Альмхейри (Mariam Almheiri), глава Управления по международным делам при Президентском суде и председатель Полярной программы Эмиратов, сказала: «Присоединение к Договору о Шпицбергене демонстрирует твердую приверженность ОАЭ международному сотрудничеству и научному прогрессу. Это соглашение открывает важную и захватывающую главу для участия ОАЭ в арктической науке, позволяя нам вносить значимый вклад в глобальные исследовательские усилия. Это также укрепляет возможности для более глубокого научного сотрудничества и участия в совместных арктических экспедициях вместе с ведущими странами, чтобы помочь защитить одни из самых хрупких экосистем в мире».

Вступление ОАЭ также отражает растущий акцент страны на научную дипломатию, используя научное сотрудничество в качестве пути укрепления международного партнерства и содействия общим глобальным решениям.

Его Превосходительство Абдулла Балалаа (Abdulla Balalaa), помощник министра иностранных дел по энергетике и устойчивому развитию и заместитель председателя Полярной программы Эмиратов, подчеркнул более широкое значение этого шага для климатической повестки ОАЭ: «Присоединение ОАЭ к Договору о Шпицбергене усиливает их приверженность превращению амбиций в действия посредством научно обоснованного сотрудничества и обмена знаниями. Усилия по борьбе с изменением климата являются как необходимостью, так и общей возможностью, и ОАЭ продолжают помогать формировать устойчивое и стабильное будущее посредством стратегических инициатив и международного партнерства. В рамках полярной программы Эмиратов мы будем продвигать инновационные исследования и вносить свой вклад в практические решения для полярных регионов».

В дополнение к этому Его Превосходительство д-р Абдулла Аль Мандус (Abdulla Al Mandous),  президент Всемирной метеорологической организации (ВМО) и генеральный директор Национального центра метеорологии, подчеркнул научную ценность расширенного участия ОАЭ в арктическом сотрудничестве: «Присоединение ОАЭ к Договору о Шпицбергене открывает новые возможности для научного и экологического сотрудничества и позволяет нашим ученым напрямую вносить вклад в глобальные исследовательские инициативы на таких станциях, как Ню-Олесунн — одной из самых северных постоянных гражданских исследовательских станций в мире. В Национальном центре метеорологии и в соответствии с видением ОАЭ мы будем продолжать расширять наши полярные программы и укреплять международные партнерства, которые повышают устойчивость к изменению климата и служат будущим поколениям».

О полярной программе Эмиратов:

Полярная программа Эмиратов была создана в соответствии с приверженностью ОАЭ продвижению науки и исследований, а также решению глобальных проблем с помощью инновационных исследований и решений. Программа отражает активную роль ОАЭ в содействии глобальным усилиям в области исследований климата и охраны окружающей среды.

Руководствуясь пятью приоритетами — конкурентоспособностью и международным сотрудничеством, глобальными климатическими действиями, научным и человеческим капиталом, экономической диверсификацией и физическим присутствием в Антарктике и Арктике — Полярная программа Эмиратов укрепляет позиции ОАЭ как моста между странами и катализатора глобального научного прогресса и устойчивости.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2950182/Emirates_Polar_Program.jpg

Другие материалы из этого источника

UAE Joins Svalbard Treaty in Norway to Support Arctic Research and Cooperation

The UAE has officially joined the Svalbard Treaty, following Federal Decree No. 125 of 2025. This step strengthens the country's role in polar...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Food & Beverages

Food & Beverages

Oil & Energy

Oil & Energy

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

