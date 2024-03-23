Чайные сады Дуюнь Маоцзянь готовы к весеннему сезону сбора урожая в провинции Гуйчжоу
23 мар, 2024, 19:01 GMT
DUYUN, Китай, 23 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Листовой чай Дуюнь Маоцзянь (Duyun Maojian) в основном выращивают в городском уезде Дуюн (Duyun) Цяньнань-Буи-Мяосского (Qiannan Bouyei-Miao) автономного округа провинции Гуйчжоу (Guizhou) на юго-западе Китая. Этот чай, который раньше служил подношением императорскому двору, имеет еще название «рыболовный крючок», поскольку его высушенные листья по форме действительно напоминают крючок для ловли рыбы.
В 2022 году технологии производства и приготовления чая Дуюнь Маоцзянь были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году стоимость регионального общественного бренда «Дуюнь Маоцзянь» достигла более 4,89 млрд юаней (около 676,78 млн долларов США).
В округе Цяньнань чайная промышленность помогает увеличить доходы фермеров и служит опорной отраслью для возрождения сельских районов. В 2023 году объем продаж листового чая в округе достиг 60.800 тонн, при этом стоимость продаж составила 11,9 млрд юаней, а стоимость экспорта — 31,91 млн юаней.
Основные районы производства листового чая Дуюнь Маоцзянь расположены в низких широтах, на значительной высоте над уровнем моря, где не слишком много солнечного света и часто бывает облачно. Благоприятные природные условия и отточенная технология производства являются залогом получения высококачественного чая Дуюнь Маоцзянь. Листья этого сорта имеют красивую форму и уникальный аромат.
Приоритетами бренда «Дуюнь Маоцзянь» являются чистота, высочайшее качество и великолепные вкусовые характеристики чайного листа. С точки зрения стоимости регионального бренда «Дуюнь Маоцзянь» занимает почетное место в первой лиге сортов зеленого чая в Китае.
Округ Цяньнань намерен сосредоточить усилия на формировании цифровой базы чайных садов, создании системы отслеживания продукции в основных районах производства сорта Дуюнь Маоцзянь, модернизации чайной промышленности с переводом традиционного сельского хозяйства на современные рельсы, а также расширении рыночного влияния бренда. Таким образом сорт Дуюн Маоцзянь займет достойное место в национальной экономике и обеспечит благосостояние своих производителей.
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