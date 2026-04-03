ПЕКИН, 3 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж China Daily:

В сентябре 2025 года пилотная безвизовая политика между Китаем и Россией открыла удобный трансграничный коридор протяженностью в тысячи километров, быстро превратив залив Хайтан в районе Хайтан в округе Санья в одно из самых популярных зарубежных направлений для российских путешественников.

The picturesque coastline of Haitang district in Sanya, Hainan province, attracts international visitors.

Для россиян, переживающих долгие холодные зимы и сталкивающихся с рисками для здоровья, связанными с холодными и влажными условиями, залив Хайтан превратился из простого зимнего отдыха в оздоровительный рай, который объединяет досуг и восстановление здоровья.

Основываясь на безвизовой инициативе, район Хайтан внедрил модель обслуживания, ориентированную на Россию, предлагая прибрежные впечатления с учетом российских предпочтений. К ним относятся специальные зоны для принятия солнечных ванн, оборудованные шезлонгами и затененными удобствами, а также захватывающие водные виды спорта, такие как виндсерфинг.

Являясь ядром велнес-кластера традиционной китайской медицины в округе Санья, район использует статус Хайнаня как «склада натуральной медицины», преференциальную политику Хайнаньского порта свободной торговли и его тропические экологические преимущества для развития комплексной индустрии здравоохранения, основанной на ТКМ.

Он создал отраслевую сеть, охватывающую высококлассное медицинское обслуживание и услуги на уровне сообществ, что делает предложения ТКМ ключевой привлекательностью для международных гостей.

Например, высокоширотный климат России и высококалорийная диета с высоким содержанием жиров часто способствуют проблемам со здоровьем, связанным с холодной энергией и сыростью в соответствии с теорией ТКМ. Чтобы решить эти проблемы, Guoshou Jiayuan Sanya Yijing, флагманский медицинский центр в районе Хайтан, внедрил этнические медицинские методы лечения Мяо, чтобы рассеять холодную сырость и облегчить боль в суставах.

Анна Иванова из Москвы поделилась своим опытом: «Я приехала просто, чтобы избежать московской зимы, но лечение Мяо значительно облегчило мой многолетний ревматизм и повысило мою энергию». Многие российские посетители делятся похожими историями — приезжают за теплом и уезжают с улучшенным здоровьем.

Кроме того, в районе Хайтан находится Медицинский парк CSPC, крупный китайско-германский проект сотрудничества, посвященный основным темам здравоохранения, включая долголетие и омоложение, и China Taiping Haitang Home, крупномасштабное современное оздоровительное сообщество, объединяющее жилье, туризм и здравоохранение.

В районе также находятся специализированные лечебно-реабилитационные учреждения, такие как санаторий Sanya Guohua TCM, филиал стоматологической клиники Пекинского университета в округе Санья и Международный медицинский центр Ruizhi. Эти учреждения предлагают комплексные услуги, включая терапию ТКМ, медицинские осмотры, лечение хронических заболеваний и стоматологическую помощь.

Услуги ТКМ на уровне общин улучшили доступ по всему Хайтану. Общественный центр ТКМ в Лунхае требует только паспорта от иностранных посетителей, обеспечивая доступное базовое лечение и управление хроническими заболеваниями.

Чтобы модернизировать профессиональные медицинские услуги, район Хайтан углубляет сотрудничество с Boao Hope City, пилотной медицинской зоной на Хайнане, делясь инновационными фармацевтическими препаратами и передовыми методами лечения для интеграции современной медицины с ТКМ.

От высококлассных оздоровительных комплексов до ICH-терапии и современных медицинских услуг, район Хайтан преодолевает культурные различия, чтобы обеспечить комфорт и удобство. Для российских путешественников это место — больше, чем просто укрытие от холода: это настоящий дом для хорошего самочувствия.

