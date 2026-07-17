Семинар «Открытая экосистема» связывает разработчиков игр в регионе СНГ с возможностями глобального роста

МОСКВА, 17 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Москве завершился семинар «Открытая экосистема для мобильных игр», в котором приняли участие разработчики игр и профессионалы отрасли для обсуждения возможностей роста в регионе СНГ и укрепления сотрудничества между глобальными платформами трафика и местными студиями разработки.

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Участники встречи рассказали о том, как партнеры по экосистеме GetApps, TopOn и Wanzhong могут помочь разработчикам мобильных игр ускорить рост с помощью локализованных решений и надежной поддержки экосистемы. Благодаря открытым дискуссиям и обмену знаниями участники исследовали новые возможности в привлечении пользователей, монетизации, развитии экосистемы и международной экспансии.

Во время мероприятия представитель GetApps выступил с основным докладом под названием «Разблокируйте новую волну игр с GetApps», поделившись информацией о новых тенденциях в распространении мобильных игр и возможностях для разработчиков расширить свой охват с помощью стратегий роста на основе экосистем.

Представитель MiAds рассказал о том, как интеллектуальные рекламные технологии и подходы, основанные на данных, помогают разработчикам повысить эффективность привлечения пользователей и достичь устойчивого роста.

Представитель TopOn поделился стратегиями глобальной монетизации, разработанными специально для разработчиков игр в регионе СНГ, а представитель Wanzhong рассказал о расширении возможностей экосистемы и успешных практиках развития партнерской сети.

Успешное завершение семинара подчеркнуло растущую ценность экосистемного сотрудничества в сегодняшнем развивающемся мобильном игровом ландшафте, сближая разработчиков и отраслевых партнеров, одновременно способствуя будущим инновациям и сотрудничеству.

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