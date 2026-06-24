Получите преимущество раннего выхода на быстрорастущий рынок инструментов Центральной Азии: открыта регистрация на CAIHE 2026

Ташкент, Узбекистан, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- С 24 по 26 ноября 2026 года в Ташкенте, на территории НВК Узэкпоцентр, состоится международная специализированная выставка инструментов, крепежа, строительной фурнитуры и товаров DIY-индустрии Центральной Азии — Central Asia International Hardware Expo (CAIHE).

Выставка станет площадкой для прямого взаимодействия мировых производителей с ключевыми закупщиками региона и эффективной B2B-платформой для компаний, заинтересованных в развитии бизнеса в быстрорастущем промышленном и строительном секторе Узбекистана.

Экспозиция выставки охватит весь спектр продукции отрасли: ручной и электроинструмент, пневмоинструмент, крепёжные изделия, садовую технику, замки и крепёжная фурнитура, абразивные материалы, строительную фурнитуру и средства индивидуальной защиты.

Узбекистан и соседние страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост спроса на инструменты, крепёж и товары для строительства, что поддерживается государственными программами развития инфраструктуры и стимулирования торговли. Согласно отраслевым прогнозам, региональный рынок товаров для дома и ремонта достигнет 18,76 миллиарда долларов США к 2029 году, чему способствуют правительственный план по строительству более миллиона единиц доступного жилья к 2030 году и сотни текущих крупномасштабных строительных проектов.

Дополнительными преимуществами для иностранных компаний являются упрощенные условия ведения бизнеса в Узбекистане: безвизовый въезд для граждан более чем 60 стран, сниженные импортные пошлины на основные виды сырья для производства инструментов и льготные налоговые условия для предприятий с иностранными инвестициями.

Широкий спектр потребностей рынка делает CAIHE эффективной площадкой для всех ключевых участников отрасли. Выставка объединяет импортеров, экспортеров, компании по техническому обслуживанию и ремонту (MRO), розничных и оптовых продавцов, дистрибьюторов, строительные организации и специалистов по закупкам промышленных предприятий, открывая возможность найти надежных региональных закупщиков и выстроить долгосрочные партнёрские отношения.

Стабильный спрос на инструменты и крепёж в регионе обеспечивает привлечение на CAIHE целевой аудитории закупщиков со всей Центральной Азии. Эксклюзивная программа приглашённых закупщиков (Hosted Buyer Programme) предусматривает организацию предварительного подбора партнеров до начала выставки и проведение индивидуальных переговоров между поставщиками и покупателями с участием владельцев бизнеса, директоров по закупкам и других лиц, принимающих решения. Участники смогут встретиться с крупными закупщиками из Узбекистана, а также с торговыми делегациями из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Турции и представителями китайских компаний, работающих на рынках Центральной Азии.

CAIHE разработана под торговые особенности рынка инструментов Центральной Азии и опирается на многолетний опыт организации отраслевых B2B-мероприятий, а также развитые межрегиональные маркетинговые каналы. Для производителей, стремящихся выйти на рынок Центральной Азии, выставка станет надёжной платформой для поиска партнёров, создания локальных дистрибьюторских сетей и развития долгосрочного бизнеса в регионе.

Компании, желающие закрепиться на перспективном рынке Центральной Азии, уже могут забронировать выставочные площади.

Больше информации о возможностях участия в CAIHE 2026 на официальном сайте: https://hardwareexpo-centralasia.com/ru/