В апреле геймерскую ПК захватит Безумный мир - Эпоха тьмы: Адское Безумие (Hell Made Madness)

MMORPG наконец объявили официальную дату выхода

СЕУЛ, Республика Корея, 30 марта 2023 /PRNewswire/ -- Предполагается, что геймеры отметят 27-е апреля своих календарях – это день выхода веб-версии MMORPG 'Mad World' для ПК и Steam, официальной версии игры от компании JANDISOFT, занимающейся разработкой и выпуском вышеупомянутой игры.

Mad World - Age of Darkness: Hell Made Madness to Take Over Gamers' PC in April

В полном рекламном видеоролике, недавно выпущенном на официальном YouTube канале JANDISOFT, воедино смешаны BGM и кровавая атмосфера, напоминающая фильмы ужасов, в картины, изображающие темную вселенную 'Mad World' – всё это для переосмысления сцен, показывающих мир, в котором доминируют демоны, и намекающих на смертельную битву людей против демонов.

'Mad World' – игра MMORPG, которая привлекла внимание и ожидание игровой аудитории всего мира благодаря характеристикам, которые нелегко найти в других играх того же жанра, включая, помимо прочего, следующие:

2-D стиль, напоминающий графические романы и мультфильмы

Монстров и демонов с причудливыми чертами и внешностью

Бесклассовость игровой системы, позволяющей пользователям вооружиться двумя абсолютно разными видами оружия, доступными для замены в середине боя

Это постантиутопическая история с непредсказуемыми поворотами и оборотами, в которой заметно проблеск надежды в мире, полном отчаяния

Индивидуальность личностей и ролей персонажей, усиливающих чувство безумия, которое передаёт вся игра в целом

В настоящее время 'Mad World' предоставляет потенциальным пользователям возможность ознакомиться с безумием посредством предварительной регистрации на официальной домашней странице; приоритетное участие зарезервировано для Steam и веб версий для ПК.

Информация о компании JANDISOFT

Компания JANDISOFT, Inc. стремится предоставить игрокам незабываемый игровой опыт за счет баланса между отчаянием и надеждой, а также благодаря сложным боям, включающим оригинальных монстров и рейды в подземелья. Подробнее о JANDISOFT и 'Mad World' можно узнать в официальных сообществах, перечисленных ниже:

Discord: https://discord.gg/madworldmmo

Reddit: https://www.reddit.com/r/madworld/

YouTube: https://www.youtube.com/c/MADWORLDMMO

Facebook: https://www.facebook.com/madworldmmo/

Twitter: https://twitter.com/jandisoft

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2040636/0322___________B_ENG_1.mp4

SOURCE JANDISOFT