Саудовская Аравия объявляет о наградах для молодых исследователей в Научном павильоне КС-16 КБО ООН

Призовой фонд в размере 70 000 долларов США будет использован для поощрения инноваций и исследований, направленных на решение проблем деградации земель, опустынивания и засухи

Подача заявок завершится 22 ноября, а победители будут объявлены на специальной церемонии КС-16 КБО ООН

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках будущего председательства Саудовской Аравии на КС-16 КБО ООН Королевство объявило о наградах для молодых исследователей в Научном павильоне КС-16. Престижный конкурс с общим призовым фондом 70 000 долларов США ориентирован на ускорение революционных исследований и разработки инновационных решений, направленных на борьбу с деградацией земель, засухой и опустыниванием, и открыт для студентов и молодых исследователей со всего мира.

В общей сложности семь наград по 10 000 долларов США будут вручены начинающим исследователям (до 35 лет), которые смогут продемонстрировать свой эффективный вклад в ключевых областях, включая устойчивое управление земельными ресурсами, устойчивость к засухам и рекультивацию земель. Семь категорий наград включают следующее: рекультивация земель; устойчивые агропромышленные системы; справедливое управление земельными ресурсами; вовлечение общин и молодежи; наука, технологии и инновации; устойчивость и адаптация к изменению климата; а также финансы и устойчивые земельные инвестиции.

Награды будут вручены на значимом мероприятии во время КС-16 КБО ООН в Эр-Рияде. Номинантам будет оплачен перелет в Саудовскую Аравию и пятидневное проживание. Победителям также будет предоставлена уникальная возможность пройти стажировку у ведущих экспертов.

«Деградация земель, засуха и опустынивание являются основными причинами многих проблем, оказывающих влияние на жизнь людей во всем мире, будь то нарушение продовольственной безопасности, нехватка воды или вынужденная миграция. КС-16 в Эр-Рияде — это возможность найти неотложные решения и помочь переломить ход этих глобальных кризисных явлений», — сказал д-р Усама Факеха (Osama Faqeeha), заместитель министра охраны окружающей среды (Министерство охраны окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства) и советник председателя КС-16 КБО ООН.

Награды направлены на ускорение научных исследований, разработки инноваций и технологий, которые могут помочь в борьбе с деградацией земель, засухой и опустыниванием, а также активизировать глобальные усилия по рекультивации земель и повышению устойчивости к засухе.

Этот международный конкурс предлагает заявителям продемонстрировать инновационные подходы, долгосрочную устойчивость и масштабируемость решений, а также сосредоточиться на том, как их работа может принести пользу Ближнему Востоку. Заявки принимаются до 22 ноября и будут оцениваться специальным научным советом, в который входят ведущие специалисты Королевства Саудовская Аравия.

Эти награды предложены в условиях, когда Саудовская Аравия стремится ускорить глобальные действия по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой, от которых страдают 3,2 миллиарда человек во всем мире. При том, что 40 % земель уже подверглись деградации по данным КБО ООН, будущее председательство Саудовской Аравии в КБО ООН должно мобилизовать международное сообщество на КС-16 в Эр-Рияде для принятия многосторонних мер по ряду насущных вопросов, включая рекультивацию земель и повышение устойчивости к засухе.

Вручение наград является частью насыщенной программы Научного павильона КС-16, центра демонстрации передовых исследований и укрепления сотрудничества между учеными, политиками и заинтересованными сторонами. Павильон станет элементом первой в истории зеленой зоны на КС КБО ООН.

Исследователям и новаторам предлагается представить свои работы через официальный веб-сайт конкурса по адресу https://www.unccdcop16.org/Scientific-Excellence-Awards

О КС-16 в Эр-Рияде

Конференция КС-16 КБО ООН пройдет в период со 2 по 13 декабря 2024 года рядом с бульваром Рияд Сити в Саудовской Аравии. Конференция, посвященная теме «Наша земля. Наше будущее», ознаменует 30-ю годовщину создания КБО ООН и будет направлена на обеспечение многосторонних действий по таким важнейшим вопросам, как устойчивость к засухе, землевладение, песчаные и пыльные бури.

Журналистам предлагается подать заявки на аккредитацию через Систему онлайн-регистрации (СОР) КБО ООН.

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