Мощное и устойчивое восстановление оттока: Гонконгская международная туристическая выставка в июне в 2024 году полностью восстановится

|Гонконгская международная туристическая выставка в 2024 году полностью восстановится

ГОНКОНГ, 12 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Нацелившись на полное восстановление, следующая международная туристическая выставка (ITE) будет проведена с 13 по 16 июня 2024 г. в 5 залах Группы залов 1 Гонконгского выставочного центра (HKCEC). Выставка ITE 2023 прошла физически и успешно, уже восстановившись до примерно 80% предпандемического уровня.

Выставка ITE 2023 привлекла 499 экспонентов (90% из-за рубежа) и 59 стран и регионов-участников, 70% из Азии. Китай с около 150 стендами установил самый большой павильон. Тут был и павильон Санкт-Петербурга. Четырехдневную выставку в первые два B2B дня посетило 5932 корпоративных посетителей (25% из Китая и Азии), а в последующие два B2C дня ее посетило 55929 представителей широкого круга премиум-класса FIT.

Выставка ITE Гонконг 2024 включает 38-ю ITE (досуг) и 19-ю туристическую выставку индустрии событий, которые успешно объединяют региональную торговлю с туристическим шоу премиум-класса FIT благодаря проведению в отдельные дни, программам посещений и акций. На протяжении многих лет ежегодная выставка ITE была единственной в Гонконге и ведущей в Азии выставкой выездного туризма.

Большой и быстро восстанавливающийся Гонконг в 2019 году потратил на международный туризм 26,9 миллиарда долл. США и занимает 12-е место в мире и 3-е место в Азии по величине рынка спроса. За первые 9 месяцев 2023 года его жители совершили 49 миллионов вылетов, а объем продаж авиабилетов достиг 13,77 миллиардов гонконгских долларов.

ITE также покрывает регион Большого залива Китая с населением 86 миллионов человек и ВВП 1,9 триллиона долл. США (ориентировочно 10-я крупнейшая экономика мира). До пандемии на выставку ITE приезжало около 3000 покупателей и 6000 посетителей из Китая, в основном из провинции Гуандун и близлежащих регионов.

Более того, восстановление устойчиво, а посетители ITE широких кругов — в основном премиум-класса FIT. По результатам опроса 2023 года, проведенного среди 2000 респондентов, в 2024 году 68% опрошенных увеличат расходы на путешествия, а 39% планируют еще 3 поездки или отпуск за границей.

Таким образом, ITE является проверенной и универсальной платформой для экспонентов, чтобы встретиться с местными и региональными туристическими агентствами, а июнь — хорошее время для их акций и продаж летних и зимних туристических продуктов премиальным FIT.

Специальное предложение для всех экспонентов ITE 2024! За счет государственной субсидии экспоненты, подтвердившие и оплатившие участие до 30 декабря 2023 года, получат 15% скидку, до 29 февраля 2024 года — 10% скидку.

Выставку ITE организует компания TKS Exhibition Services Ltd. при мощной поддержке Министерства культуры и туризма Китая, совместно с Советом по туризму Гонконга, Государственным управлением по туризму Макао и другими партнерами. Подробнее читайте на сайте: www.itehk.com.

КОНТАКТЫ: travel@tkshk.com