ЕвроХим ввел в эксплуатацию современный комплекс по производству фосфатных удобрений в Бразилии

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EuroChem

13 мар, 2024, 16:35 GMT

СЕРРА-ДУ-САЛИТРЕ, Бразилия , 13 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- года ЕвроХим торжественно запустил в промышленную эксплуатацию новое предприятия по производству фосфорных удобрений в городе Серра-ду-Салитри, Бразилия. Новый комплекс – крупнейшая за последнее время инвестиция Группы в создание новых производственных мощностей за пределами Российской Федерации. Общий объём инвестиций в проект составил около 1 млрд долларов.

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EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil
EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil
EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil
EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil


Производственная мощность нового предприятия ЕвроХима составит 1 млн тонн современных фосфатных удобрений, что существенно повысит надежность обеспечения фосфорными удобрениями бразильских фермеров.

Предприятие является современным интегрированным производством фосфорных удобрений, оснащённым полностью закрытым водным контуром с низким расходом воды и системой производства экологически чистой энергии за счёт использования собственного пара, способной генерировать 40% энергии всего предприятия.

«ЕвроХим давно и успешно работает в Южной Америке, это важнейший для нас растущий рынок, где есть высокий спрос на нашу продукцию, – рассказал генеральный директор ЕвроХима Олег Ширяев. –  Запуск нового предприятия в Бразилии позволяет нам еще на шаг стать ближе к нашим клиентам, и с помощью нашей дистрибуции обеспечить бразильским фермерам доступ к удобрениям высшего качества. ЕвроХим работает по принципу «от рудника до фермы», т.е. производит и обеспечивает надежность и качество во всей цепочке – от добычи сырья до производства и доставки удобрений конечному потребителю».

ЕвроХим – ведущий международный производитель удобрений, обладающий производственными мощностями по всем трем основным группам питательных веществ: азотным, фосфорным и калийным. Основные активы компании расположены в РФ. В компании работают 32 тысячи человек, из них 27 тысяч в России. ЕвроХим активно инвестирует в развитие своего производства, за последние несколько лет запустил несколько новых производственных мощностей в РФ – завод по производству аммиака ЕвроХим-Северо-Запад в Ленинградской области, Усольский калийный комбинат в Пермском крае, ВолгаКалий в Волгоградской области. Компания ведет строительство завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области ЕвроХим – Северо-Запад-2, производства нитрата калия в Ставропольском крае и Химического Комплекса в Казахстане.

В Южной Америке ЕвроХим имеет собственные производственные мощности и сеть дистрибуции. Компания присутствует в регионе с 2016 года после приобретения предприятий Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer. На предприятиях ЕвроХима в Бразилии работают 3500 сотрудников.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2361940/EuroChem_Serra_do_Salitre_complex.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2361941/EuroChem_Serra_do_Salitre.jpg

   

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