ЕвроХим ввел в эксплуатацию современный комплекс по производству фосфатных удобрений в Бразилии

СЕРРА-ДУ-САЛИТРЕ, Бразилия , 13 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- года ЕвроХим торжественно запустил в промышленную эксплуатацию новое предприятия по производству фосфорных удобрений в городе Серра-ду-Салитри, Бразилия. Новый комплекс – крупнейшая за последнее время инвестиция Группы в создание новых производственных мощностей за пределами Российской Федерации. Общий объём инвестиций в проект составил около 1 млрд долларов.

EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil



Производственная мощность нового предприятия ЕвроХима составит 1 млн тонн современных фосфатных удобрений, что существенно повысит надежность обеспечения фосфорными удобрениями бразильских фермеров.

Предприятие является современным интегрированным производством фосфорных удобрений, оснащённым полностью закрытым водным контуром с низким расходом воды и системой производства экологически чистой энергии за счёт использования собственного пара, способной генерировать 40% энергии всего предприятия.

«ЕвроХим давно и успешно работает в Южной Америке, это важнейший для нас растущий рынок, где есть высокий спрос на нашу продукцию, – рассказал генеральный директор ЕвроХима Олег Ширяев. – Запуск нового предприятия в Бразилии позволяет нам еще на шаг стать ближе к нашим клиентам, и с помощью нашей дистрибуции обеспечить бразильским фермерам доступ к удобрениям высшего качества. ЕвроХим работает по принципу «от рудника до фермы», т.е. производит и обеспечивает надежность и качество во всей цепочке – от добычи сырья до производства и доставки удобрений конечному потребителю».

ЕвроХим – ведущий международный производитель удобрений, обладающий производственными мощностями по всем трем основным группам питательных веществ: азотным, фосфорным и калийным. Основные активы компании расположены в РФ. В компании работают 32 тысячи человек, из них 27 тысяч в России. ЕвроХим активно инвестирует в развитие своего производства, за последние несколько лет запустил несколько новых производственных мощностей в РФ – завод по производству аммиака ЕвроХим-Северо-Запад в Ленинградской области, Усольский калийный комбинат в Пермском крае, ВолгаКалий в Волгоградской области. Компания ведет строительство завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области ЕвроХим – Северо-Запад-2, производства нитрата калия в Ставропольском крае и Химического Комплекса в Казахстане.

В Южной Америке ЕвроХим имеет собственные производственные мощности и сеть дистрибуции. Компания присутствует в регионе с 2016 года после приобретения предприятий Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer. На предприятиях ЕвроХима в Бразилии работают 3500 сотрудников.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2361940/EuroChem_Serra_do_Salitre_complex.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2361941/EuroChem_Serra_do_Salitre.jpg