Визит МСП из России в Цзянся (Ухань) для налаживания торгово-экономического сотрудничества

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Publicity Office of Jiangxia District, Wuhan City

03 апр, 2024, 04:23 BST

УХАНЬ, Китай, 3 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- По сообщению Управления по связям с общественностью района Цзянся (Jiangxia) города Ухань (Wuhan), 28 марта состоялся обмен опытом между представителями малых и средних предприятий (МСП) из России и района Цзянся города Ухань, расположенного в провинции Хубэй (Hubei) в Центральном Китае, с целью налаживания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и поиска путей взаимовыгодного развития.

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Russian SMEs delegation visits a local firm in Jiangxia District, Wuhan City, China.
Russian SMEs delegation visits a local firm in Jiangxia District, Wuhan City, China.

«Район Цзянся ускоряет развитие современной промышленной системы, опирающейся на научно-технические инновации, поддерживая взаимный прогресс технологий и промышленного производства на основе контроля затрат и создавая бизнес-среду, которая способствует снижению издержек, питает инновации и таланты и придает стимул росту МСП, — сказал Шу Гуйчуань (Shu Guichuan), глава района.

— Мы искренне приглашаем вас выбрать район Цзянся в качестве партнера для дальнейшего развития, разделить с нами новые возможности роста и вместе добиваться новых успехов», — добавил Шу Гуйчуань.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства («ОПОРА РОССИИ») Александр Калинин рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в России.

По его мнению, в Цзянся достигнут значительный прогресс в области автомобилестроения, производства новых материалов, в секторе высоких технологий и в других отраслях промышленности.

Александр Калинин выразил надежду, что эта встреча будет способствовать укреплению двусторонних связей, дальнейшему расширению контактов и координации с Цзянся, углублению обменов и сотрудничества, а также выведению двусторонней торгово-экономической кооперации на качественно новый уровень.

На мероприятии по обмену опытом присутствовали представители ключевых предприятий, являющихся лидерами в области автомобилестроения и производства запасных частей, здравоохранения, новой энергетики, железнодорожного транспорта, интеллектуальных производственных систем и других отраслей промышленности региона, которые обсудили возможности делового сотрудничества с делегацией представителей малого и среднего бизнеса России.

Шестнадцать китайских и российских компаний подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству, открыв новую главу в развитии сотрудничества и обменов.

Представители «ОПОРЫ РОССИИ» также посетили местные предприятия, такие как Cornex New Energy и Jinpan Technology, для проведения переговоров об экономическом и торговом сотрудничестве по импорту и экспорту продукции для оснащения новой энергетики, автозапчастей, оборудования для медицинского обслуживания и здравоохранения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2377034/1__2.jpg

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