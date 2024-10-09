Делегация экспертов по международным коммуникациям и зарубежных СМИ посетила Шэньчжэнь-Чжуншаньский коридор

BEIJING, 9 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 8 октября 2024 года, по случаю 100-дневной годовщины открытия Шэньчжэнь-Чжуншаньского коридора, состоялся визит делегации экспертов по международным коммуникациям и зарубежных СМИ в город Чжуншань. Это мероприятие было организовано Академией перевода и интерпретации CICG в рамках программы «Мир приходит в Чжуншань». Первая остановка визита — Шэньчжэнь-Чжуншаньский коридор в провинции Гуандун.

The delegation visits the western artificial island of the Shenzhen-Zhongshan Link.

«Это мост первостепенной важности, его уникальность и значимость очевидны. Он соединяет Чжуншань, Шэньчжэнь, Чжухай и другие регионы, что значительно способствует экономическому развитию Чжуншаня. По моему мнению, этот мост открывает для Чжуншаня окно в мир», — заявил Мухаммад Асгар, корреспондент Associated Press of Pakistan в Китае, после осмотра Шэньчжэнь-Чжуншаньского коридора.

Подготовка и строительство Шэньчжэнь-Чжуншаньского коридора заняли 14 лет. Он сократил время в пути между Шэньчжэнем и Чжуншанем с двух часов до 30 минут, создав «получасовой круг общения» между двумя городами. Это многофункциональное инженерное сооружение длиной почти 24 километра включает мост, искусственные острова, тоннель и подводные коммуникации. Коридор является одним из самых сложных проектов в мире по сооружению морских мостов и тоннелей. Он установил несколько мировых рекордов, включая крупнейший в мире подвесной мост с пролетом в 1666 метров и крупнейший якорь для подвесного моста с объемом бетона около 344 тысяч кубометров. Также здесь находится самый длинный в мире подводный двусторонний восьмиполосный тоннель длиной 5035 метров. Этот проект стал значимым вкладом в глобальное строительство морских коридоров, предлагая модель Шэньчжэнь-Чжуншаньского перехода, опыт Гуандуна и китайский подход.

«Из-за сложных водных путей в этом районе часть коридора выполнена в виде тоннеля, а часть — в виде моста. Для безопасности движения в тоннеле была выбрана оптимальная длина подводного тоннеля — 6,8 километра. Также для быстрого перехода между мостом и тоннелем были построены два искусственных острова на восточной и западной сторонах тоннеля», — рассказал руководитель проекта.

«Это очень сложный проект. Коридор делает связь между Чжуншанем и Шэньчжэнем более быстрой и удобной, что демонстрирует стремительное развитие китайской инфраструктуры», — отметил бразильский эксперт Рафаэль Энрике Зербетто.

Строительство Шэньчжэнь-Чжуншаньского коридора открыло экономическую артерию между восточной и западной частями устья реки Чжуцзян. Коридор связывает четыре ключевые платформы: Цяньхай, Наньша, Хэнцинь и Хэтао, а также два коридора научно-технических инноваций: «Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянган» и «Гуанчжоу-Чжухай-Аомэнь». Это значительно способствует эффективному движению технологий, кадров и финансов в регионе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, играя важную роль в его развитии.

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