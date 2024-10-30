Эквадор стремится сохранить экспорт бананов в Россию и увеличить поставки в Китай

ГУАЯКИЛЬ, Эквадор, 30 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Банановая индустрия Эквадора работает над сохранением своей доли в 18,09 % на российском рынке после «исторического снижения» экспорта и поставила перед собой цель увеличить поставки в Китай в соответствии с новым соглашением о свободной торговле.

«Россия – очень большой рынок, и мы не можем позволить себе потерять его еще больше. Полагаю, что на сегодняшний день приоритетом является сохранение доли рынка в следующем году на уровне 18 %, поскольку мы знаем, что решение российско-украинского конфликта не наступит в ближайшее время», – сказала Марианела Убилья (Marianela Ubilla), вице-президент Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE), в интервью EFE.

Россия является основным направлением поставок эквадорских бананов и вторым по величине рынком после Европейского Союза, доля которого составляет 30,15 %. Однако за последний год экспорт в Россию сократился на 3,43 %, что является самым большим снижением среди всех направлений.

Г-жа Убилья полагает, что в краткосрочной перспективе будет сложно вернуть утраченные позиции, поскольку конфликт с Украиной сократил число судоходных путей в Россию, повысив транспортные расходы и конечную цену на бананы. «Чувствительность потребителей к росту цен означает, что потребление начинает падать», – пояснила она.

Тем не менее, AEBE надеется, что транспортные расходы сократятся, и хочет заключить годовые контракты с российскими клиентами для стабилизации экспорта.

Г-жа Убилья подняла эти вопросы на международной банановой конвенции в Гуаякиле Banana Time, выделив Китай и Японию в качестве ключевых рынков для Эквадора.

Китай, второй по величине импортер бананов в мире после Соединенных Штатов Америки, является важнейшим рынком, особенно с учетом торгового соглашения, вступившего в силу в мае.

Г-жа Убилья также видит потенциал рынка США, где Эквадор увеличил свою долю на 2,79 % после падения поставок из Гватемалы. «Важно сохранить позицию, которую мы имеем, используя общепринятые отраслевые практики», – заключила она.

«Мы видим Японию на шестом месте. На неё приходится 4,60 % мирового импорта бананов, поэтому подписание торгового соглашения с Японией также очень важно», – отметила г-жа Убилья.

Благодаря обоим соглашениям Эквадор может конкурировать с развивающимися странами-экспортерами бананов, такими как Камбоджа, Индия и Вьетнам.