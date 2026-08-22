Прабха Нарасимхан становится исполнительным вице-президентом по маркетингу Азиатско-Тихоокеанского региона компании Colgate-Palmolive

МУМБАИ, Индия, 22 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Прабха Нарасимхан (Prabha Narasimhan), управляющий директор и главный исполнительный директор компании Colgate-Palmolive (India) Limited, назначена на должность исполнительного вице-президента по маркетингу Азиатско-Тихоокеанского региона компании Colgate-Palmolive с конца рабочего дня 27 сентября 2026 года.

Prabha Narasimhan elevated to APAC role

За время четырехлетнего пребывания Прабхи Нарасимхан у руля Colgate-Palmolive India компания прошла путь трансформационного роста, укрепив свои позицию лидера рынка в области ухода за полостью рта. Под ее руководством компания удвоила стратегическую премиализацию, ускорив рост премиального портфеля в пять раз по сравнению с более широким рынком, обеспечивая при этом рост за счет объема, лидирующей в отрасли рентабельности и постоянного импульса роста.

Ее работа была отмечена резким поворотом в сторону цифровой трансформации, быстрого расширения торговли и инноваций, ориентированных на потребителя, наряду с новым толчком к расширению категорий товаров за счет стимулирования привычек гигиены полости рта в городской и сельской Индии. Она также усилила целенаправленное влияние бренда благодаря флагманским инициативам, таким как Colgate Bright Smiles, Bright Futures и Oral Health Movement.

Прабха обладает обширным опытом работы на разных рынках, с разными категориями товаров и в разных географических регионах, а также имеет проверенный опыт построения бренда и стимулирования категорийного роста. До прихода в Colgate-Palmolive India она занимала руководящие должности в Hindustan Unilever, в том числе была исполнительным директором сегмента товаров по уходу за домом, где руководила бизнесом с различными потребительскими категориями. Ее опыт, охватывающий Индию и международные рынки, в сочетании с опытом построения бренда и развитии категорий, дает ей основательные возможности для работы на новой должности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.