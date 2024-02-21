НЕОМ объявляет о строительстве Эланана, уникального оздоровительного центра среди дикой природы

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 21 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве эксклюзивного рекреационно-оздоровительного центра Эланан премиум-класса в самом сердце дикой природы. Этот комплекс является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития НЕОМ, реализуемого на северо-западе Саудовской Аравии.

NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature

Эланан располагается на девственно чистом побережье залива Акаба, где морские волны встречаются с твердыней гор. Со всех сторон его окружает безмятежный оазис, питаемый древними природными источниками. Этот оздоровительный центр, включающий 80 уникальных номеров, создан с учетом всех аспектов бережной заботы о здоровье и представляет собой уникальный естественный курорт, который подарит блаженство на всех уровнях восприятия.

В основе концепции Эланана лежит современный подход к оздоровлению, представляющий собой идеальное сочетание современных технологий и атмосферы уединения во чреве роскоши, способствующей расслаблению и неспешным размышлениям. Тщательно продуманная инфраструктура дарит гостям широкий спектр возможностей приятно и с пользой провести время, наслаждаясь комфортом и умиротворением.

В основу архитектурного проекта Эланана легли инновации и естественная гармония. Его сверхсовременный дизайн включает затейливые скульптуры, изысканным образом сочетающиеся с красотой окружающей природы. Эланан может похвастаться современной эстетикой, но при этом обладает синергией с природой, накладывающей уникальный отпечаток на архитектурный стиль.

Гости смогут погулять по крупным торговым центрам, в уединении полакомиться изысканным ужином, расслабиться в залитом солнцем саду и насладиться невероятными видами с крыши смотровой вышки. С самого момента прибытия отдыхающие начнут свой путь к омоложению, погрузившись в объятия природы.

Новости о строительстве Эланана последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме, Зардуне и Ксайноре, которые также являются выполненными в рамках концепции устойчивого развития туристическими объектами, расположенными в заливе Акаба.

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О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

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