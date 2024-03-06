НЕОМ объявляет о строительстве Гидори, жилого района с полями для гольфа

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NEOM Corporate

06 мар, 2024, 14:38 GMT

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 6 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве района Гидори — эксклюзивного частного жилого комплекса с полями для гольфа, расположенного среди завораживающих своей красотой холмов на побережье залива Акаба. Он является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии.

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NEOM announces Gidori, its residential golf community
NEOM announces Gidori, its residential golf community
NEOM announces Gidori, its residential golf community
NEOM announces Gidori, its residential golf community

Отличаясь амбициозным архитектурным замыслом, идеально сочетающимся с окружающим величественным пейзажем, Гидори включает элитные отели, жилье премиум-класса и широкий спектр спортивных и развлекательных объектов, обещающих гостям незабываемые впечатления.

Расположенный на пленительном побережье залива Акаба, жилой комплекс Гидори изящно сочетает в себе поля для гольфа мирового класса и инфраструктуру для активного отдыха – все это к услугам гостей и жильцов ультрасовременного сообщества. Центральным архитектурным элементом является пляжный комплекс с живописной консольной конструкцией. Возвышаясь над побережьем, он включает 190 роскошных апартаментов с видом на море, а также целый спектр ресторанов, фирменных магазинов известных брендов и садовых пространств.

В жилой комплекс Гидори входит поле для гольфа на 18 лунок, расположенное на невысоких холмах и скалистых мысах. Его конфигурация бросает вызов как опытным, так и начинающим игрокам, а инновационный дизайн, изысканные виды на побережье и современные технологические решения порадуют даже самый взыскательный вкус.  В элегантном клабхаусе игрокам будет предложено все необходимое для отдыха и восстановления сил. А в академии гольфа можно будет получить профессиональные консультации и инструктаж, причем как для традиционной игры, так и для киберспорта нового поколения.

Вокруг поля для гольфа располагается 200 частных вилл и домов, индивидуальный дизайн которых повышает их привлекательность для покупателей. У посетителей Гидори также будет возможность остановиться в роскошном бутик-отеле на 80 номеров, отличающихся уникальным интерьером и характерным современным стилем. На территории отеля расположены рестораны и лаунж-зоны, а также спа-центр, тренажерный зал, несколько бассейнов и эксклюзивный кинотеатр для истинных ценителей.

Расположение Гидори идеально подходит для таких видов активного отдыха, как пеший туризм, велопрогулки по обычной и пересеченной местности и прогулки по живописным местам. Посетителей пляжного клуба порадует множество услуг для отдыха и развлечения, а также широкий выбор инвентаря для водных видов спорта для любого возраста и уровня подготовки. В темное время суток со смотровых площадок открывается невероятный вид на ночное небо. 

Жилой комплекс Гидори, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, поднимает стандарты экологически ответственного развития побережья на новый уровень. Новости об этом строительстве последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме, Зардуне, Ксайноре и Эланане, которые входят в коллекцию туристических объектов НЕОМа, выполненных в рамках концепции устойчивого развития.

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Пресс-кит: https://fileshare.neom.com/s/KSysNN7GnLYr6yG 

Пароль: NEOMGidori123

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

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