Сенсация: секретным парашютистом оказался актер Райан Рейнольдс, новый глава острова Яс

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Yas Island

29 апр, 2024, 13:13 GMT

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АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 29 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Остров Яс в Абу-Даби, ведущее место отдыха и развлечений в регионе, назначил самую харизматичную суперзвезду Голливуда Райана Рейнольдса своим новым главой по острову (CIO). Идя по стопам бывших CIO Кевина Харта и Джейсона Момоа, Рейнольдс привносит в эту роль свой фирменный шарм и остроумие, обещая незабываемую эру приключений и развлечений.

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Watch: Ryan Reynolds skydives onto Yas Island and brings his trademark charm and wit in his role as Chief Island Officer
Watch: Ryan Reynolds skydives onto Yas Island and brings his trademark charm and wit in his role as Chief Island Officer
Ryan Reynolds unveiled as Yas Island’s new Chief Island Officer
Ryan Reynolds unveiled as Yas Island’s new Chief Island Officer

В шумном новом трейлере Рейнольдс спускается с неба, прыгая с парашютом прямо в гущу событий среди ускоряющихся автомобилей на трассе Яс — Марина. Однако, к его большому огорчению, он теряет свое предполагаемое место посадки в знаменитом W Abu DhabiYas Island, что добавляет веселый твист к его блистательному появлению.

Рейнольдс идет вперед с чувством безошибочной уверенности, готовый раскрыть свою новую роль CIO. Он с гордостью рассказывает о разнообразных амплуа на протяжении всей своей карьеры: актер, продюсер, владелец валлийского футбольного клуба, а теперь еще один прославленный титул в своем списке, с гордостью объявляя себя главой по острову Яс в Абу-Даби. Тем не менее, когда он пытается продолжить свою драматическую речь, его слова быстро заглушаются гудящей какофонией ускоряющихся автомобилей. Видео закладывает основу для захватывающего путешествия впереди, поскольку Рейнольдс готовится погрузиться с головой в увлекательные достопримечательности острова Яс. В конце концов, это остров Райана, а все остальные здесь просто за компанию.

Лиам Финдли (Liam Findlay), генеральный директор Miral Destinations, с энтузиазмом отметил: «С назначением Райана Рейнольдса нашим новым главой по острову Яс в Абу-Даби мы продолжаем традицию совершенства, установленную Кевином Хартом и Джейсоном Момоа. Рейнольдс привносит свою собственную уникальную смесь харизмы, энергии и энтузиазма в эту роль, обещая поднять значение острова Яс до еще больших высот. Мы очень рады отправиться с ним в это волнующее путешествие, приглашая поклонников по всему миру стать частью наследия».

От ускорения на американских горках на Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi до знакомства с Готэмом в Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, Рейнольдс появляется на острове Яс с непревзойденной энергией и стилем, приглашая поклонников к # RollLikeRyan и испытать остров, как никогда раньше.

 Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.yasisland.com/

Об острове Яс

Расположенный на золотом берегу Абу-Даби, всего в 20 минутах от центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубая, остров Яс предлагает отдыхающим разнообразное сочетание отдыха и развлечений. От отмеченных наградами тематических парков, таких как Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi  до невероятных достопримечательностей, таких как рекордный CLYMB™ Yas Island, Abu Dhabi и захватывающая трасса Яс — Марина (где находится  FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™), посетители обязательно откроют для себя мир развлечений на острове площадью 25 кв. км.

Остров Яс может похвастаться шопингом мирового класса в крупнейшем торговом центре Абу-Даби Yas Mall, эклектичными ужинами в Yas Marina и Yas Bay Waterfront, оживленной круглосуточной достопримечательностью Абу-Даби и отмеченным наградами гольфом на поле Yas Links. Остров предлагает круглогодичную программу захватывающих музыкальных, развлекательных и семейных мероприятий в Etihad Arena, крупнейшем крытом развлекательном центре Ближнего Востока, и располагает десятью невероятными отелями, в том числе W Abu DhabiYas Island, Hilton Abu Dhabi Yas Island и The WB™ Abu Dhabi, первый в мире тематический отель Warner Bros. В этом месте также есть WHITE Abu Dhabi, единственный в своем роде мультисенсорный крытый зал и более 165 ресторанов, усеивающих остров — в дополнение к этим достопримечательностям есть ряд услуг для посетителей, которые соединяют все достопримечательности друг с другом.

С открытием SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, первого тематического парка морской жизни в регионе, остров Яс продолжает добавлять новые достопримечательности в свой невероятный список.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=TvxQuq1BTSI
Фото -   https://mma.prnewswire.com/media/2397597/Yas_Island.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4671534/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpg

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