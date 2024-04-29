Сенсация: секретным парашютистом оказался актер Райан Рейнольдс, новый глава острова Яс

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АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 29 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Остров Яс в Абу-Даби, ведущее место отдыха и развлечений в регионе, назначил самую харизматичную суперзвезду Голливуда Райана Рейнольдса своим новым главой по острову (CIO). Идя по стопам бывших CIO Кевина Харта и Джейсона Момоа, Рейнольдс привносит в эту роль свой фирменный шарм и остроумие, обещая незабываемую эру приключений и развлечений.

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https://www.multivu.com/players/uk/9265051-ryan-reynolds-yas-island-newest-chief-island-officer/

Watch: Ryan Reynolds skydives onto Yas Island and brings his trademark charm and wit in his role as Chief Island Officer Ryan Reynolds unveiled as Yas Island’s new Chief Island Officer

В шумном новом трейлере Рейнольдс спускается с неба, прыгая с парашютом прямо в гущу событий среди ускоряющихся автомобилей на трассе Яс — Марина. Однако, к его большому огорчению, он теряет свое предполагаемое место посадки в знаменитом W Abu Dhabi — Yas Island, что добавляет веселый твист к его блистательному появлению.

Рейнольдс идет вперед с чувством безошибочной уверенности, готовый раскрыть свою новую роль CIO. Он с гордостью рассказывает о разнообразных амплуа на протяжении всей своей карьеры: актер, продюсер, владелец валлийского футбольного клуба, а теперь еще один прославленный титул в своем списке, с гордостью объявляя себя главой по острову Яс в Абу-Даби. Тем не менее, когда он пытается продолжить свою драматическую речь, его слова быстро заглушаются гудящей какофонией ускоряющихся автомобилей. Видео закладывает основу для захватывающего путешествия впереди, поскольку Рейнольдс готовится погрузиться с головой в увлекательные достопримечательности острова Яс. В конце концов, это остров Райана, а все остальные здесь просто за компанию.

Лиам Финдли (Liam Findlay), генеральный директор Miral Destinations, с энтузиазмом отметил: «С назначением Райана Рейнольдса нашим новым главой по острову Яс в Абу-Даби мы продолжаем традицию совершенства, установленную Кевином Хартом и Джейсоном Момоа. Рейнольдс привносит свою собственную уникальную смесь харизмы, энергии и энтузиазма в эту роль, обещая поднять значение острова Яс до еще больших высот. Мы очень рады отправиться с ним в это волнующее путешествие, приглашая поклонников по всему миру стать частью наследия».

От ускорения на американских горках на Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi до знакомства с Готэмом в Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, Рейнольдс появляется на острове Яс с непревзойденной энергией и стилем, приглашая поклонников к # RollLikeRyan и испытать остров, как никогда раньше.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.yasisland.com/

Об острове Яс

Расположенный на золотом берегу Абу-Даби, всего в 20 минутах от центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубая, остров Яс предлагает отдыхающим разнообразное сочетание отдыха и развлечений. От отмеченных наградами тематических парков, таких как Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi до невероятных достопримечательностей, таких как рекордный CLYMB™ Yas Island, Abu Dhabi и захватывающая трасса Яс — Марина (где находится FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™), посетители обязательно откроют для себя мир развлечений на острове площадью 25 кв. км.

Остров Яс может похвастаться шопингом мирового класса в крупнейшем торговом центре Абу-Даби Yas Mall, эклектичными ужинами в Yas Marina и Yas Bay Waterfront, оживленной круглосуточной достопримечательностью Абу-Даби и отмеченным наградами гольфом на поле Yas Links. Остров предлагает круглогодичную программу захватывающих музыкальных, развлекательных и семейных мероприятий в Etihad Arena, крупнейшем крытом развлекательном центре Ближнего Востока, и располагает десятью невероятными отелями, в том числе W Abu Dhabi — Yas Island, Hilton Abu Dhabi Yas Island и The WB™ Abu Dhabi, первый в мире тематический отель Warner Bros. В этом месте также есть WHITE Abu Dhabi, единственный в своем роде мультисенсорный крытый зал и более 165 ресторанов, усеивающих остров — в дополнение к этим достопримечательностям есть ряд услуг для посетителей, которые соединяют все достопримечательности друг с другом.

С открытием SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, первого тематического парка морской жизни в регионе, остров Яс продолжает добавлять новые достопримечательности в свой невероятный список.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=TvxQuq1BTSI

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2397597/Yas_Island.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4671534/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpg