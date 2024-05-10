«Из гнезда» представлен на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси 2024 года

Тайско-китайский фильм «Из гнезда» выходит на мировую сцену на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси 2024 года

БАНГКОК, 10 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Ажиотаж вокруг тайской анимационной сцены стремительно нарастает: увлекательный анимационный фильм Out of the Nest (Из гнезда) компании T&B Media Global (Таиланд) занял завидное место в престижной номинации Annecy Presents знаменитого Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси 2024 года.

Thai-Chinese Animation "Out of the Nest" Takes Flight to the Global Stage at the 2024 Annecy International Animation Film Festival!

Созданная под руководством дальновидного д-ра Джванвата Арьявраромпа (Jwanwat Ahriyavraromp), с любовью называемого доктором Тэном Шелдоном (Tan Shelldon), эта совместная тайско-китайская работа должна ослепить аудиторию трогательным сюжетом и визуально потрясающей анимацией. Благодаря талантам Таиланда, Китая и США фильм Из гнездаслужит примером гармоничного слияния творчества со всего мира.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, признанный меккой анимации, выбрал работу Из гнезда среди более чем 3400 заявок, поступивших со всего мира. В условиях жесткой конкуренции только несколько избранных работ, в том числе «Из гнезда», были удостоены экранов Анси.

Эта причудливая история не просто для развлечения, она свидетельствует о растущей популярности Таиланда в мире анимации. Следуя по стопам полюбившегося анимационного сериала Шелдон, который покорил сердца зрителей в 180 странах и был переведен на более чем 35 языков, работа Из гнезда готова продолжить анимационное наследие Таиланда на мировой арене.

Из гнезда — это феерическое путешествие, прославляющее силу веры в себя и свою внутреннюю силу. Приготовьтесь расправить крылья и отправиться в приключение, как никто другой!

Следите за новостями, пока Из гнезда готовится к дебюту в кинотеатре.

Дополнительную информацию ищите по ссылке: Фестиваль в Анси — Из гнезда (этот текст должен быть связан с гиперссылкой на: https://www.annecyfestival.com/en/the-festival/official-selection/competition/2024/annecy-presente/out-the-nest)

О компании T&B Media Global

T&B Media Global — ведущий конгломерат в сфере развлечений со штаб-квартирой в Таиланде, стремящийся расширить возможности создателей и авторов сценариев по всему миру Стремясь стать пионером новой эры развлечений, T&B объединяет передовые технологии с увлекательными сценариями в своих разнообразных вертикалях — управление талантами, студии, технологии, онлайн-контент и игры и захватывающие впечатления.

В индустрии, которая процветает благодаря силе воображения, T&B Media Global служит вдохновляющей силой, которая побуждает создателей признать, что даже мельчайшая деталь, одна песчинка, может стать частью чего-то экстраординарного.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2407478/OOTN_with_PTAN_edit3.jpg