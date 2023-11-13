Город Цзыбо реализует выгоду от инициативы «Один пояс, один путь»

ПЕКИН, 13 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж от chinadaily.com.cn:

Город Цзыбо в провинции Шаньдун, восточный Китай, отмечает большой рост международной торговли — почти 80 % компаний города, занятых импортом и экспортом, торгуют со странами и регионами, участвующими в инициативе «Один пояс, один путь».

Объем торговли города с этими странами и регионами возрос с 28,89 млрд юаней (3,95 млрд долл. США) в 2013 году до 79,63 млрд юаней в 2022 году, что составляет средний годовой рост 11,9 %.

С января по август текущего года объем торговли города Цзыбо с этими странами достиг 45,36 млрд юаней, при этом в импортно-экспортных сделках участвовали 2153 иностранные компании.

Более того, широко признано, что инициатива «Один пояс, один путь» открыла, в частности, новые возможности для экспортных отраслей города. Например, экспорт неорганических химикатов и шелка в эти страны возрос на 33,1 % и 87,3 % соответственно в период с января по август текущего года.

Международный логистический хаб, «сухой порт» города Цзыбо, наряду с развитием новых маршрутов товарных поездов Qilu «Китай — Европа» сыграли значительную роль в развитии коммерции в рамках инициативы «Один пояс, один путь». С января по август импортные и экспортные операции с этими странами по железной дороге достигли объема 780 млн юаней (рост 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), превысив общие темпы роста торговли со странами-партнерами.

Инициатива «Один пояс, один путь» обеспечила необходимую альтернативу международной торговле города Цзыбо с учетом экономического замедления на традиционных рынках, включая Европу, США, Японию и Южную Корею.

Экспорт в страны, участвующие в инициативе «Один пояс, один путь», превысил общие темпы роста международной торговли города, увеличившись с 51,7 % в 2013 году до 66,4 % в период с января по август текущего года.

Частные предприятия города Цзыбо также активно отреагировали на инициативу «Один пояс, один путь», расширяя свое глобальное присутствие. Они стали основной движущей силой для развития инициативы.

В последние годы частные предприятия города также стали основными участниками инициативы «Один пояс, один путь», сосредоточившись на развитии новых рынков и расширении своего сотрудничества со странами-партнерами.

Инициатива открыла новые возможности сбыта для экспортных отраслей Цзыбо, которые достигли насыщения традиционных рынков.

Например, экспорт в партнерские страны одежды и аксессуаров, а также архитектурной керамики демонстрирует устойчивый рост.

Частные предприятия Цзыбо также приняли активное участие в Альянсе услуг инициативы «Один пояс, один путь», чтобы дополнительно расширить свои каналы сбыта. Альянс нацелен на рекламу инициативы «Один пояс, один путь» среди частных предприятий Цзыбо.