Знаменитый бренд стиля жизни торжественно открывает Квартал наследия Джима Томпсона

Торжественное открытие Квартала наследия Джима Томпсона — знаменательное событие для легендарного азиатского бренда стиля жизни

БАНГКОК, 26 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Торжественное открытие Квартала наследия Джима Томпсона (Jim Thompson Heritage Quarter) стало знаменательным событием на пути бренда Jim Thompson к признанию первым легендарным глобальным брендом стиля жизни из Азии. Это событие подчеркивает новый слоган бренда Jim Thompson «Beyond Silk» (больше чем шелк), отражающий слияние моды, искусства и гастрономии.

Jim Thompson Heritage Quarter Grand Opening Marks a Milestone for the Iconic Asian Lifestyle Brand

Представление началось с «танца шелковых тканей», за ним последовал модный показ, на котором были представлены 42 наряда, от непринужденных пляжных до рабочих костюмов. Главным событием показа стал «наряд 42», платье из иката/металлического жаккарда, источником вдохновения при создании которого послужило платье из знаменитого тайского шелка ее величества королевы Сирикит. Подбор песен отражал хронику пройденного компанией пути с 1950-х, а ткани Jim Thompson Home Furnishings создавали уникальную атмосферу.

Ресторан Jim Thompson, A Thai Restaurant предлагал знаменитые блюда, а бар The O.S.S. Bar представил творчески приготовленные напитки. Завершился вечер афтерпати в зале The Moonlight Hall.

Фрэнк Канчеллони (Frank Cancelloni), генеральный директор группы компаний Jim Thompson, подчеркнул: «Торжественное открытие Квартала наследия Джима Томпсона (Jim Thompson Heritage Quarter) является данью уважения нашему наследию и поворотным моментом на пути к тому, чтобы стать первым легендарным глобальным брендом стиля жизни из Азии. Мы с гордостью демонстрируем богатую культура Таиланда и стремимся сделать Квартал наследия новейшим центром притяжения ценителей стиля жизни в Бангкоке. Мы также формируем стратегическое сотрудничество с местными и международными брендами и предлагаем комплексные впечатления, охватывающие искусство, культуру, гастрономию, моду, интерьеры и дизайн. Наша цель заключается в сохранении положения лидирующего легендарного бренда стиля жизни из Азии».

Центром Квартала наследия является дом-музей Джима Томпсона — после исчезновения г-на Томпсона в 1967 году его дом из шести традиционных тиковых строений был превращен в музей. «Музей человека» отражает жизненный путь г-на Томпсона, а выставка бренда Home Furnishings «Меняющийся мир текстиля Джима Томпсона» показывает эволюцию компании после жизни г-на Томпсона. Магазин The Iconic Store предлагает готовую модную одежду, аксессуары и коллекции для дома. И наконец, Художественный центр Джима Томпсона (Jim Thompson Art Center) служит связующим культурным звеном между местными и зарубежными художниками.

В кулинарном плане вас ждут закуски в Jim Thompson, A Thai Restaurant, The O.S.S. Bar, Jim's Terrace, простые угощения в Silk Café, послеобеденный чай в The O.S.S. Room и развлекательные мероприятия в The Moonlight Hall.

В Квартале наследия Джима Томпсона переплетаются история, искусство, культура, кухня и розничная торговля, прославляя тайское наследие и современность. Этот центр стиля жизни привлекает туристов в Таиланд, укрепляя положение бренда Jim Thompson как лидера глобального сектора стиля жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2301804/Jim_Thompson.jpg