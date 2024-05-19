Эксперты Паспортивити: все больше россиян получают второе гражданство за рубежом

МОСКВА, 19 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- В конце 2023 года 68 тысяч россиян уведомили российские миграционные службы о втором паспорте или ВНЖ за границей. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Такие данные приводит МВД России.



Чаще всего граждане России получают гражданство или ВНЖ в Израиле, Турции и Армении. Эксперты Паспортивити рассказывают, где еще россиянам получить второй паспорт или ВНЖ и сколько это стоит.

5 причин, почему россияне получают второе гражданство или ВНЖ за инвестиции

1. «Запасной аэродром». Инвесторы и их родственники вправе в любой момент переехать в страну второго гражданства.

2. Доступ к европейским банкам. Со вторым паспортом можно открывать счета в американских и европейских банках.

3. Больше возможностей. Инвесторы из России с паспортом Турции или Вануату могут получить «золотую визу» в Грецию.

4. Безвизовые путешествия по странам Шенгена. С ВНЖ государства Евросоюза иностранцы свободно посещают страны Шенгенской зоны и могут находиться там до 90 дней в течение 180.

5. Скорость получения. Паспорт или ВНЖ за инвестиции выдают за несколько месяцев. Получить гражданство за инвестиции в Турции за покупку недвижимости можно за 6 месяцев. Это быстрее, чем при репатриации.

Лучшие программы гражданства и ВНЖ за инвестиции для россиян

Быстрее всего второй паспорт выдадут в Вануату. Срок получения такого гражданства — от двух месяцев. Минимальная сумма инвестиции — 130 000 $.

Вануату популярно у заявителей из России из-за относительно небольших инвестиций и удаленной процедуры: инвесторы не приезжают в Вануату, чтобы подать и получить документы. Жить в Вануату для сохранения паспорта не нужно.

Другие популярные у российских инвесторов страны — Турция и ОАЭ.

ВНЖ в Евросоюзе за инвестиции сразу на 10 лет получают в Венгрии. Летом 2024 года страна начнет выдавать инвестиционный ВНЖ, или так называемую золотую визу.

Согласно закону «Об общих правилах въезда и проживания граждан третьих стран», программа ВНЖ Венгрии за инвестиции будет предусматривать три опции:

1. Покупку паев инвестфондов на сумму от 250 000 €.

2. Покупку жилой недвижимости — от 500 000 €.

3. Пожертвование вузу Венгрии — от 1 000 000 €.

Россияне также вправе получить ВНЖ за инвестиции в других странах Евросоюза.

Как Паспортивити помогает в получении второго гражданства

Паспортивити — юридическая компания. Мы поможем подобрать программу, купить недвижимость и собрать необходимые документы.

Эксперты Паспортивити знают обо всех сложностях, которые связаны с получением статуса. Клиенты компании не остаются один на один с задачами, а сопровождаются юристами в течение всей процедуры.

После получения статуса Паспортивити помогает начать новую жизнь — например, получить водительские права на новом месте.

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