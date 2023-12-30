Взгляд в будущее: актуальные тенденции офисного и коммерческого пространства на CIFF 2024

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China International Furniture Fair (Guangzhou)

30 дек, 2023, 15:59 GMT

ГУАНЧЖОУ, Китай, 30 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- 53-я международная выставка мебели в Китае (China International Furniture Fair), также известная как CIFF (Гуанчжоу) 2024 пройдет в Гуанчжоу в два этапа в марте 2024 года. Данное событие будет состоять из двух специализированных выставок – Office and Commercial Space и CIFM/interzum guangzhou, которые запланированы на вторую фазу выставки с 28 по 31 марта 2024 года.

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CIFF
CIFF

Office and Commercial Space – хорошо известная глобальная площадка и ведущий в отрасли ориентир для офисных и коммерческих пространств на территории Азии. Она известна тем, что является законодателем моды на дизайн офиса и демонстрацию передовых решений. Выставка охватывает широкий спектр тем, включая офисные системы, офисную мебель для сидения, смарт-офис, общественные коммерческие пространства, школьную мебель, мебель для учреждений здравоохранения и по уходу за пожилыми людьми, офисные аксессуары и мебель из стали.

В выставке 2024 года будут задействованы Сектора A, B и D выставочного комплекса Canton Fair Complex площадью свыше 240 000 квадратных метров. Запланировано участие около 1 100 компаний. Выставка будет посвящена трем основным темам, а именно: открытый офис, правильная мебель для сидения, а также разноплановое коммерческое пространство, предлагая уникальные инсайты и решения в области развивающегося рабочего пространства. Более того, на выставке будут организованы специальные залы – Зал трендового дизайна (Trendy Design Hall) (Hall 5.2) и Зал международных брендов (International Brand Hall) (Hall 20.2), что делает выставку законодателем моды в индустрии.

Выступая в роли промоутера и лидера высококачественного развития для мебельного производства, CIFM/interzum guangzhou – крупнейшая и самая всеобъемлющая специализированная выставочная площадка Азии. Цель выставки – подчеркнуть значимость сотрудничества секторов по производству сырья и материалов и производство готовой продукции в формировании перспективного будущего для мебельной индустрии. Под девизом «связь с будущим» (linking to the future) на выставке CIFM/interzum guangzhou 2024 будет представлено оборудование для производства мебели, мебельная фурнитура и сырье. Она пройдет в 21 павильоне в выставочном комплексе Canton Fair Complex на общей площади приблизительно 180 000 квадратных метров. Известные местные и зарубежные бренды примут участие в выставке, чтобы представить инновационные технологии и прорывные продукты.

На выставке CIFM/interzum guangzhou будет организован павильон (Hall 16.3), посвященный вдохновляющим инновациям в материалах и эстетике дизайна мебели для дома. На ней будет представлен оригинальный дизайн, применение инновационных материалов и функциональные обновления сектора мебели для дома. Помимо этого, данное мероприятие запустит тематическую выставку CMF Lab. Данная инициатива призвана стимулировать совместные усилия поставщиков материалов и дизайнеров, подчеркивая также появляющиеся тренды 2024 г.

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.ciff-gz.com/en/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2307954/CIFF.jpg

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