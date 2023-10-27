Ляонин активно расширяет международное сотрудничество для комплексного возрождения региона

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Information Office of the People's Government of Liaoning Province

27 окт, 2023, 06:06 BST

ШЭНЬЯН, Китай, 27 октября 2023 г. /PRNewswire/ — Высокопоставленная торгово-экономическая делегация, представляющая провинцию Ляонин, посетила Германию, Саудовскую Аравию и Россию в середине октября. Целью поездки стало укрепление взаимодействия и сотрудничества с этими странами посредством дружественных визитов, экономических и торговых обменов, содействия промышленному развитию и других подходов. В рамках углубления сотрудничества члены делегации также посетили ключевые предприятия и регионы этих стран. Прибытие делегации вызвало широкий резонанс и положительные отзывы в принимающих странах.

Делегация, возглавляемая первыми лицами провинции Ляонин, сначала посетила Германию с 11 по 13 октября и нанесла отдельные визиты в корпорации BMW Group и Siemens. Город Шэньян в провинции Ляонин является крупнейшей производственной базой BMW Group в мире и одним из ведущих центров автомобилестроения на новых источниках энергии, а компания Siemens несколько лет назад создала в этой провинции Центр расширения возможностей (Empowerment Center) в Демонстрационной зоне реформ и инноваций Шенфу. По сообщению информационного офиса Народного правительства провинции Ляонин, провинция надеется поднять плодотворные взаимоотношения с немецкими предприятиями на новый уровень, что будет способствовать взаимной выгоде.

Во время поездки в Саудовскую Аравию с 14 по 15 октября делегация посетила штаб-квартиру компании Saudi Aramco. В марте этого года в городе Паньцзинь (Panjin) провинции Ляонин были успешно начаты строительные работы по проекту Huajin-Aramco для сооружения нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса стоимостью 83,7 млрд юаней. Это полномасштабный проект стратегического сотрудничества между Китаем и Саудовской Аравией, пользующийся поддержкой и находящийся под контролем лидеров обоих государств. Saudi Aramco — это крупнейшая в мире нефтедобывающая компания, а проект Huajin-Aramco стал крупнейшей инвестицией саудовского гиганта в Китае. Производственная база для выпуска химических продуктов тонкого органического синтеза в провинции Ляонин стоимостью в десятки миллиардов юаней символизирует долгосрочное и глубокое сотрудничество между двумя сторонами и обладает колоссальным потенциалом.

Заключительный этап поездки с 16 по 19 октября члены делегации провели в России, где они встретились с председателем Совета Федерации и заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также посетили Приморский край, который уже длительное время на регулярной основе развивает взаимоотношения с провинцией Ляонин. Поставив своей целью объединить промышленные преимущества провинции Ляонин в таких отраслях, как производство оборудования, железнодорожный транспорт и электронная информация, с сильными сторонами Приморского края в виде портовой инфраструктуры и горнодобывающей промышленности, стороны стремятся выйти на более качественный уровень проектов промышленного сотрудничества. Делегация также посетила церемонию открытия нового беспосадочного авиарейса между городами-побратимами Далянь в провинции Ляонин и Владивосток в Приморском крае.

Будучи одной из крупнейших промышленных провинций в Китае, Ляонин ускоряет преобразование и модернизацию своих традиционных отраслей промышленности, и в настоящее время социально-экономическое развитие провинции продвигается высокими темпами. Провинция Ляонин надеется на дальнейшее углубление и укрепление международного сотрудничества и достижение новых практических результатов, которые будут способствовать комплексному возрождению региона.

SOURCE Information Office of the People's Government of Liaoning Province

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