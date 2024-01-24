Зардун -- новая яркая звезда элитного экотуризма Саудовской Аравии

Район Зардун, о строительстве которого недавно объявил Совет директоров НЕОМ, был задуман как пристанище для искушенных гостей, желающих восстановить свои силы на лоне природы

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 24 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Элитный экотуризм Саудовской Аравии сделал существенный шаг вперед, когда было объявлено о строительстве района Зардун, эксклюзивного уединенного курорта, задуманного в рамках проекта НЕОМ как устойчиво развивающийся регион в северо-западной части королевства.

Luxury ecotourism in Saudi Arabia takes a major step forward with Zardun Luxury ecotourism in Saudi Arabia takes a major step forward with Zardun

Дизайнерские решения проекта Зардун, о строительстве которого сообщил Совет директоров НЕОМ, подобраны таким образом, чтобы стать симфонией современной роскоши и красоты нетронутой природы. Это уникальное место является последним на сегодня дополнением реализуемого проекта развития региона НЕОМ.

Зардун — это естественный курорт с невероятным видом на лазурные воды залива Акаба, в который войдут четыре потрясающих своей роскошью авторских здания, гармонично вписывающих в окружающие пейзажи. Целью авторов проекта Зардуна было переосмысление элитарности в экологическом контексте — это место позволяет искушенным гостям насладиться экотуризмом премиум-класса.

Располагаясь на впечатляющей территории площадью четыре квадратных километра, Зардун станет тщательно воссозданным уголком девственной природы с растениями и животными в привычной среде. Простираясь от отрогов гор до самого побережья, он впечатлит своей первозданной красотой посетителей ультрасовременного демонстрационного центра, включающего смотровую площадку с панорамным обзором.

В Зардуне будет реализовано строительство трех разноплановых бутик-отелей, включающих в общей сложности 100 номеров, в основе дизайна которых лежит идея устойчивого развития в рамках воссозданной естественной среды. Каждый отель будет иметь свою тематику, с тем чтобы гости могли насладиться широким спектром возможностей, включая невероятные виды на захватывающие дух долину и морское побережье.

Здесь вас ждут пешеходный туризм, катание на горном велосипеде, альпинизм и множество других видов спорта и досуга, такие как созерцание звезд, медитация и йога. Кроме того, у гостей будет возможность поучаствовать в образовательных и практических программах по защите окружающей среды и возрождению дикой природы.

Стратегия устойчивого развития Зардуна охватывает все аспекты рационального использования природных ресурсов и будет включать создание серии оазисов для сохранения естественных сред обитания живых организмов во всем их многообразии. Эти рукотворные островки жизни поспособствуют возрождению и приумножению в природной среде животных и растений различных видов. Зардун обеспечит поддержку прибрежной экосистемы, включая охрану коралловых рифов и других морских обитателей в заливе Акаба, что подчеркивает постоянные усилия создателей проекта НЕОМ по защите сложившихся за миллионы лет экосистем.

Зардун займет достойное место среди активов НЕОМ, к которым уже относятся Лейя, Эпикон, Сиранна, Утамо, Норлана и Аквеллум, также представляющие собой реализованные в рамках стратегии экотуризма концептуальные объекты, расположенные в заливе Акаба и соответствующие направленности НЕОМ на устойчивое развитие региона.

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-западе Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

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