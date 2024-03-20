НЕОМ объявляет о строительстве Треяма, курорта, расположенного в лагуне

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NEOM Corporate

20 мар, 2024, 14:29 GMT

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве Треяма, элитного курорта, расположенного там, где морские волны омывают пустынные берега. Треям отличает смелый замысел, реализованный с минимальным внешним вмешательством. Для гостей он станет той самой тихой гаванью, где можно расслабиться, восстановиться после тяжелых трудовых будней и насладиться фантастическими пейзажами. Этот курорт является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития НЕОМ, реализуемого на северо-западе Саудовской Аравии. 

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NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination
NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination
NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination
NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination


Стратегически расположенный вдоль берега одной из красивейших лагун с лазурной водой в южной части залива Акаба, Треям по праву может называться вратами в мир удовольствий, давая гостям возможность поэкспериментировать с активными видами отдыха. Этот роскошный курортный отель на 250 номеров имеет эффектный архитектурный дизайн, визуально напоминающий мост, соединяющий северный и южный берега. Инновационный фасад моста издалека создает иллюзию заката. С верхних и нижних этажей открываются панорамные виды на лагуну внизу и бездонные небеса вверху, сливающиеся с пейзажем и подчеркивающие естественную целостность побережья.

Но это еще не все красоты Треяма: здесь гости смогут окунуться в 450-метровый переливной бассейн на крыше. Находясь на возвышении в 36 метрах над уровнем моря, они получат невероятный опыт, насладившись ощущением полета над завораживающей панорамой лагуны, яркими кораллами и неспешными водами моря, простирающегося до самого горизонта.

Треям – идеальное место для любителей приключений и дерзких замыслов. Этот курорт может похвастаться большим разнообразием невероятных возможностей времяпрепровождения, куда входят парусный спорт, дайвинг и другие водные виды спорта, а также целый спектр захватывающих развлечений на суше. Кроме того, гости смогут опробовать многообразие высокотехнологичных методик оздоровления и улучшения физической формы, а также процедур спа, гедонистических удовольствий и блюд высокой кухни.

Треям представляет собой сочетание футуристической архитектуры с природной красотой этих мест, обещая посетителям ни с чем не сравнимый опыт, и все это вблизи от города будущего THE LINE. Тщательно продуманный дизайн Треяма устанавливает новую планку роскошных курортов, выполненных в рамках концепции устойчивого развития.

Отельный комплекс Треям, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, идеально вписывается в прибрежную экосистему. Новости о его строительстве последовали за недавними объявлениями о новых объектах программы устойчивого развития туризма в заливе Акаба, а именно: Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме, Зардуне, Ксайноре, Эланане и Гидори, которые символизируют приверженность сохранению природы и инновациям в этом колоритном регионе.

Папка с изображениями: https://fileshare.neom.com/s/3M5L8Q22XRczxNW
Пресс-кит: https://fileshare.neom.com/s/eY47WSprj3mzJG5
Пароль: NEOMTreyam123

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2367326/NEOM_announces_Treyam_destination.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2367325/NEOM_Treyam_lagoon_destination.jpg
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