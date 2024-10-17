ВАНКУВЕР, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, 17 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Wondershare, один их мировых лидеров в области программных решений для творчества, объявлял о запуске Filmora 14 – последняя версия своей удостоенной программы для монтажа видео. Под слоганом «Больше ИИ, видео за меньшем количестве кликов» это крупное обновление вводит новаторские функции ИИ, которые упрощают процесс создания видео для креаторов контента любого уровня подготовки. Filmora 14 использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) для повышения производительности и креативности при редактировании видео.

Революция в редактировании видео с помощью расширенных ИИ-функций Wondershare Filmora 14 Filmora 14 теперь доступна.

В новой версии представлена инновационная функция Smart Short Clips, позволяющая в один клик автоматически извлекать и редактировать рилсы с основными моментами из исходного длинного видеоматериала и преобразовывать их в несколько обработанных коротких клипов, оптимизируя процесс эффективного создания коротких видео. Filmora 14 встречает эпоху ИИ с более чем десятью новыми инструментами на основе ИИ, разработанными для повышения эффективности и качества. К ним относятся Smart Scene Cut, AI translation-Lip-Sync, AI Face Mosaic, AI Portrait Cutout и AI Sound Effect.

Что касается повышения качества за счет ИИ, Filmora 14 предлагает AI Video Enhancer, AI Voice Enhancer, AI Color Palette и Voice Denoise, всесторонне оптимизируя качество видео и аудио. Filmora 14 также имеет профессиональные функции, такие как многокамерное редактирование, планарный трекинг, криволинейная траектория и «магнитная» временная шкала для профессионального видеомонтажа.

Smart Short Clips (Интеллектуальные короткие клипы)

Новая функция использует ИИ для автоматического извлечения рилсов основных моментов из исходного видеоматериала и преобразования их в короткие вертикальные клипы, которые идеально подходят для платформ социальных сетей. Конечный результат также сводится с субтитрами, звуковыми эффектами, стикерами и переходами, поддерживая при этом запланированную выкладку на несколько платформ соцсетей. Этот инструмент отвечает растущему спросу на создание короткого контента, упрощая процесс для креаторов, преподавателей и маркетологов, одновременно повышая эффективность и профессионализм.

AI Video Enhancer (Улучшение видео ИИ)

AI Video Enhancer улучшает качество видео, восстанавливая детали и текстуры в кадрах с размытым фокусом или с низким разрешением с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. Эта функция значительно повышает четкость, что особенно полезно для кадров, снятых на бюджетные камеры.

AI Color Palette (Цветовая палитра ИИ)

Функция AI Color Palette Filmora 14 позволяет пользователям делать цветокоррекцию в соответствии с эталонными кадрами и легко применять ее к своим собственным проектам в один клик, сохраняя при этом естественный тон кожи. Этот мощный инструмент демократизирует цветокоррекцию профессионального уровня, позволяя даже начинающим пользователям достигать профессиональных кинематографических визуальных эффектов, имитируя цветовую палитру фильмов-блокбастеров.

Multi-Camera Editing (Редактирование материалов с нескольких камер)

Filmora 14 имеет сложную функцию многокамерного редактирования, позволяющую пользователям беспрепятственно редактировать кадры с нескольких ракурсов камеры на одной временной шкале. Эта функция создает динамичные, выглядящие профессионально видео для интервью, видеокурсов, выступлений на сцене и спортивных повторов.

Planar Tracking (Отслеживание плоскостей)

Передовая технология трекинга Filmora 14 позволяет пользователям легко прикреплять изображения, графику, текст или видео к плоским поверхностям своих материалов. Эта функция гарантирует, что добавленные элементы движутся естественным образом синхронно с движениями камеры. Она идеально подходит для наложения логотипов или встраивания личных видео на рекламные дисплеи.

Индустрия создания видео переживает экспоненциальный рост, обусловленный использованием ИИ. Bloomberg Intelligence прогнозирует, что мировой рынок генеративного ИИ может достичь $1,3 триллиона к 2032 году с совокупным годовым темпом роста 42 %.

«С помощью Filmora 14 мы расширяем границы возможностей редактирования видео», - сказала Куини (Queenie), во главе глобального бренд-маркетинга Wondershare. «Наши функции на базе ИИ экономят время и открывают новые творческие возможности для создателей контента. Мы рады видеть, как наши пользователи используют эти фнукции, чтобы воплотить свои идеи в жизнь».

Wondershare Filmora 14 является важной вехой в эволюции ИИ в индустрии видеомонтажа. Программное обеспечение теперь доступно для Windows и macOS. Для получения дополнительной информации о Filmora 14 и бесплатной пробной версии посетите сайт https://filmora.wondershare.com.ru/. Откройте для себя будущее видеомонтажа с Wondershare Filmora 14 – где ИИ встречается с творчеством.

О Filmora

Видеоредактор Filmora разработан с учетом потребностей пользователя и отличается улучшенной производительностью и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Благодаря передовым функциям искусственного интеллекта, способствующим созданию и редактированию контента, более 220 000 творческих ресурсов, коммерческих доступных музык, 3D LUT, эффектов и предустановленных шаблонов, расширяющих возможностей более 100 миллионов пользователей по всему миру, Filmora является одним из лидеров в области программного обеспечения для видеомонтажа. Последовательно внедряя инновационные инструменты, видеоредактор улучшает процесс создания видео и делает его более эффективным и доступным для любого уровня подготовки. Filmora доступна на iOS, Android, macOS и Windows. Скачать бесплатную пробную версию можно на сайте filmora.wondershare.com. Следите за новостями Wondershare Filmora на YouTube, в TikTok, Instagram и Facebook.

О Wondershare

Являясь одним из признанных мировых лидеров в области креативных и производительных решений, Wondershare стремится сделать передовые технологии доступными для всех, способствуя повышению эффективности и креативности. Наша приверженность совершенству была отмечена престижными наградами таких организаций, как The Shorty Awards, G2 и GetApp. С пользовательской базой, охватывающей более 100 миллионов человек в 200 странах и регионах мира, мы предлагаем разнообразные программные решения, включающие редактирование видео, работу с PDF-файлами, восстановление данных, создание диаграмм, графический дизайн и многое другое, во главе которых стоит один принцип – делать творческий процесс более простым.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ufpFB6NiaOM

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2532009/Picture5.jpg

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