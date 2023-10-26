Главная тема Всемирного дня борьбы с псориазом в 2023 году -- доступность медицинского обслуживания для всех

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IFPA

26 окт, 2023, 09:00 BST

STOCKHOLM, 26 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Ежегодно 29 октября международное сообщество по борьбе с псориазом объединяет усилия, чтобы повысить информированность об этом заболевании. Тема 2023 года — «Доступность медицинского обслуживания для всех» — звучит как напоминание о том, что получать медицинские услуги должны абсолютно все люди, независимо от их местонахождения, дохода или состояния здоровья. Эта глобальная инициатива объединяет все сообщество, чтобы эксперты могли обменяться знаниями и поделиться важной информацией как о самом заболевании, так и о возможностях всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), делая значительный шаг на пути к улучшению здоровья людей во всем мире.

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World Psoriasis Day 2023 Spotlights "Access for All" with Emphasis on Universal Health Coverage
World Psoriasis Day 2023 Spotlights "Access for All" with Emphasis on Universal Health Coverage

Псориаз — мучительное, тяжелое, хроническое неинфекционное заболевание (НИЗ), которым страдают миллионы людей. Кроме того, псориаз часто сопровождается такими заболеваниями, как ожирение, гипертония, диабет и сердечно-сосудистые болезни. Например, у людей с тяжелой формой псориаза на 46 % выше риск развития диабета 2-го типа и на 58 % выше вероятность серьезного сердечного приступа. Необходимо, чтобы пособия на медицинское обслуживание в рамках программы ВОУЗ включали лечение псориаза и позволяли организовывать комплексный, социально ориентированный уход за больными.

К сожалению, предоставить должный уход всем больным — по-прежнему очень сложная задача. Еще больше усугубляет проблему глобальная нехватка медицинских кадров, из-за чего количество поставщиков услуг, способных оказать необходимую помощь, ограничено. Почти 3 млрд человек во всем мире не имеют полноценного доступа к медицинской помощи для лечения дерматологических заболеваний. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, для выполнения обязательств по обеспечению всеобщего охвата населения медицинским обслуживанием необходимо дополнительно привлечь 15 млн медицинских работников. Вместе с тем медицинских работников, обладающих опытом лечения дерматологических и ревматологических заболеваний, еще меньше.

Во Всемирный день борьбы с псориазом в 2023 году Фрида Дангер Йонссон (Frida Dunger Johnsson), исполнительный директор IFPA, обращается к миру с призывом от лица всей организации: «Доступ к здравоохранению должен быть всеобщим, универсальным и справедливым. Мы смотрим в будущее с надеждой и стремимся сделать его светлым для каждого, кто живет с псориазом».

Посмотрите, как Пьер из Руанды рассказывает свою историю (на английском языке): https://www.youtube.com/watch?v=mwGluozx1AU

Дополнительную информацию о Всемирном дне борьбы с псориазом 2023 г. и о том, как можно принять в нем участие, см. на сайте psoriasisday.org.

Что такое IFPA

Международная федерация ассоциаций псориаза (IFPA) была основана в 1971 году. Члены IFPA выступают от лица более 60 млн человек, страдающих псориазом по всему миру. Более подробную информацию об организации IFPA см. на сайте https://ifpa-pso.com.

CONTACT: Annika Sjöberg,[email protected], +46 (0) 70 749 58 20

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SOURCE IFPA