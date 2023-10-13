Неделя дизайна молодежи Китая и пяти стран ЦА 2023: триумф культурного обмена и инноваций

Неделя инновационного дизайна молодежи Китая и пяти стран Центральной Азии 2023: триумф культурного обмена и инноваций

УРУМЧИ, Китай, 13 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- В честь 10-й годовщины инициативы «Пояс и путь» в Синьцзяне, Китай, состоялись мероприятия Недели инновационного дизайна молодежи Китая и пяти стран Центральной Азии 2023. Этот ряд мероприятий под патронатом Министерства иностранных дел Китая был организован совместно Китайским центром развития международных связей (CCICD), Центром создания и исследования совместного инновационного искусства Шелкового пути Центральной академии изящных искусств Китая, Бюро культуры и туризма Урумчи (Бюро культурного наследия) и Народным правительством префектуры Алтай, под эгидой китайского информационного агентства China International Communications Group (CICG) и Центральной академии изящных искусств. Центр CCICD является новой организацией, специализирующейся на международных связях и обменах под руководством CICG.

2023 China-Central Asian Five Countries Youth Cutting-edge Design Week: A Triumph in Cultural Exchange and Innovation

Более 30 начинающих дизайнеров из Китая и пяти стран Центральной Азии собрались на мероприятие, начавшееся 22 сентября. Часть «Общее видение» — учебный тур, способствующий общему пониманию и обмену мнениями по вопросам дизайна, в рамках которого участники познакомились с художественными колледжами Урумчи, Синьцзян. В рамках сегмента «Сотрудничество дизайнеров» группа посетила префектуру Алтай, часто называемую «снежной столицей» Китая, где приняла участие в семинаре, посвященном сохранению культурного наследия. В пространстве для совместной работы были созданы 23 инновационные работы, от меховых лыж до предметов современного ремесла, одежды и ювелирных украшений. На форуме «Открытая перспектива» дизайнеры участвовали в диалоге, делясь опытом и идеями, связанными с инициативой «Пояс и путь». В музее Урумчи совместно была проведена выставка дизайна «Разное самовыражение», в рамках которой были представлены заметные достижения в области моды, ювелирного искусства, графического дизайна и цифрового взаимодействия.

Неделя дизайна укрепила культурные связи между молодыми дизайнерами Китая и стран Центральной Азии. Более того, прививалось сотрудничество и развитие профессиональных и художественных навыков дизайнеров, что заслужило похвалу участников. Выставка «Разное самовыражение» продлится до 15 ноября.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2242744/1.mp4

SOURCE China Center for International Communication Development,CICG