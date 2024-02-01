Народное правительство района Ляочжун, Шэньян

ШЭНЬЯН, Китай, 2 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- 29 января в Шэньяне открылась «Китайско-российская торгово-экономическая выставка 2024 г. (Шэньян)». Более ста предпринимателей из России и других стран Евразийского экономического союза, представители китайских предприятий и отраслевые эксперты и ученые собрались в Шэньяне. В общей сложности были подписаны 55 проектов из различных отраслей, включая строительство каналов, импорт и экспорт, хранение с регулируемой температурой и финансовые услуги, на сумму в 13,6 млрд юаней.

2024 China-Russia (Shenyang) Economic and Trade Cooperation Fair

Мероприятие, которое организовало Муниципальное народное правительство, Департамент торговли провинции Ляонин и Управление иностранных дел народного правительства провинции Ляонин, стремится обеспечить большую открытость Шэньяна для севера, расширяя и углубляя китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество и способствуя внедрению тесного экономического и торгового взаимодействия между Шэньяном и Россией.

Игорь Куимов, член совета Торгово-промышленной палаты России и президент Торгово-промышленной палаты Московской области, отметил, что на протяжении долгих лет Шэньян плодотворно работает с Россией в качестве города-побратима, над крупными проектами, инвестициями и торговлей, в науке, образовании и культуре. Есть надежда, что еще больше возможностей для сотрудничества будут изучены в Шэньяне во время этого мероприятия ради взаимной и обоюдной выгоды.

В этот день целых 227 предприятий в Шэньяне участвовали в популяризации форума и B2B-мероприятиях. Группа предприятий в области нефтяного оборудования, средств производства для продуктов питания и сельского хозяйства, подержанных автомобилей и комплектующих достигла соглашения о сотрудничестве с российскими участниками. После церемонии открытия также прошла конференция по привлечению инвестиций. Во время мероприятия по привлечению инвестиций заместитель мэра Шэньяна Дуань Цзиян (Duan Jiyang) и мэр района Ляочжун Ян Сяобо (Yang Xiaobo) провели тематические кампании, связанные с такими проектами, как Китайско-российский промышленный парк торгово-экономического сотрудничества (Шэньян), при поддержке Народного правительства района Ляочжун. Во время мероприятия гости посетили Китайско-российский промышленный парк торгово-экономического сотрудничества (Шэньян), ключевые предприятия в район Теси и Фанчэне, Шэньян.

В течение последних нескольких лет Шэньян прилагает активные усилия к сотрудничеству с Россией в таких отраслях, как торговля и инвестиции, сосредоточившись на создании хаба для грузов, логистики и информации для торгово-экономического сотрудничества с Россией. Согласно данным от муниципального бюро коммерции Шэньяна, в 2023 году в общей сложности 122 предприятий с российскими инвестициями было разрешено основать в Шэньяне, а объем импорта и экспорта в Россию достиг 4,06 млрд юаней, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 80,2%. В частности, экспорт достиг 3,15 млрд юаней, увеличившись на 51,9%, а импорт достиг 910 млн юаней, увеличившись на 404,9%.

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