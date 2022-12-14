Креативность и инновации помогают Харбину обновить облик города

ХАРБИН (Китай ), 14 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- В этом году Харбин объявил о своей цели «построить город креативного дизайна». Были изучены способы сочетания нематериального культурного наследия и творческого дизайна в целях превращения Харбина в гламурный город с высококачественной городской средой, в которой был бы обновлен городской облик и были бы удовлетворены потребности населения в более высоком качестве жизни.

Creativity and innovation helps Harbin present a new cityscape As winter arrives, it’s pleasant walking in the snow on the stone pavements from the Central Street to the Chinese Baroque Street in Daowai District of Harbin.

Харбин сотрудничает со всемирно известными проектно-конструкторскими бюро в процессе городского планирования, в результате чего появилось несколько новых городских достопримечательностей. Проектировка нового района Цуньли завоевала множество китайских наград в области проектировки и планирования. Проектировка Харбинского большого театра (автор проекта — Ма Яньсун) была удостоена премии ArchDaily Building of The Year Awards 2015 в номинации «Культурная архитектура». Планировка и проектировка парка Музея Китайско-Восточной железной дороги Харбина получила первый приз национальной китайской премии в области городского планирования и проектирования National Excellent Urban Planning and Design Award.

Зимой в Харбине приятно погулять по заснеженным каменным мостовым от Центральной улицы до Улицы Китайского барокко в районе Даовай. Центральная улица, построенная в 1900 году, получила неофициальное название «Галерея международной архитектуры». Здесь здания в стиле барокко, модернизма, византийском, неоклассическом и эклектичном стилях соседствуют со зданиями, построенными в традиционном русском стиле, а также объектами футуристической архитектуры мирового класса. В начале улицы находится Софийский собор, а ближе к другому концу — величественный Харбинский большой театр.

Благодаря западной архитектуре Харбин получил прозвища «Париж Востока» и «Восточная Москва». В 1902 году главный инженер Китайско-Восточной железной дороги Левтеев составил общий план развития для Харбина в соответствии с самой передовой европейской концепцией планирования «города-сада», основанной на городском планировании Москвы и Парижа. Ряд выдающихся архитекторов спроектировали и построили в Харбине прекрасные здания в различных стилях, заложив прочную основу для богатой городской культуры.

В начале 1984 года Харбин объявил объектами исторического наследия 75 зданий, а также сделал охраняемыми три улицы (Центральную улицу, Улицу Цзиньюй и Улицу Хунцзюнь). В 1997 году правительство Харбина сделало Центральную улицу пешеходной. В последние годы Харбин отремонтировал большое число старых зданий, включая церкви, консульства, а также объекты культурной, коммерческой и жилищной архитектуры. Софийский собор, отреставрированный с использованием оригинальных материалов и технологий, стал настоящей «жемчужиной» Харбина.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1967615/Harbin_Video.mp4

SOURCE Information Office of the Municipal Government of Harbin