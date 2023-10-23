Счастливая жизнь Бека в районе Линьган города Вэйхай

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CRI Online

23 окт, 2023, 05:39 BST

WEIHAI,China, 23 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- На 2023 год приходится 10-я годовщина преобразования района Линьган города Вэйхай в национальную зону экономического и технологического развития. За 10 лет этот район превратился из пустынных сельскохозяйственных угодий в современный промышленный город. В этом произведении записана история развития и новый облик района Линьган города Вэйхай.

В этом фильме в основном снимаются повседневные сцены работы, жизни и развлечений молодого русского парня Бека в районе Линьган города Вэйхай. Благодаря личному опыту Бека фильм отражает понимание и любовь главного героя к китайскому обществу, показывает энергичный рост и новейший облик этого благоприятного для промышленности, удобного для жизни, инклюзивного и молодого промышленного нового городка, а также демонстрирует быстрое развитие китайского общества и экономики.

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